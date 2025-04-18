TCMB’nin Faiz Kararı Oranları Değiştirdi: 200 Bin Lira İhtiyaç Kredisinin Geri Ödeme Planı Uçtu
Merkez Bankası, sürpriz faiz artışıyla piyasa beklentilerinin tersinde bir etki yarattı. Politika faizinin yüzde 46’ya çıkarılmasıyla birlikte ihtiyaç kredisi maliyetleri de fırladı. Peki 200 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ne kadar oldu?
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 13 ay aranın ardından politika faizinde yeniden artışa gitti. 350 baz puanlık artışla faiz oranı yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükseltildi. Bu karar, piyasalardaki "faiz sabit kalacak" beklentisinin aksine geldi ve ekonomik aktörler üzerinde geniş çaplı etki yarattı.
Aynı toplantıda gecelik borç verme faizi yüzde 46’dan yüzde 49’a, borçlanma faizi ise yüzde 41’den yüzde 44,5’e çıkarıldı.
FAİZ ARTIŞI KREDİ MALİYETLERİNİ YÜKSELTTİ
Merkez Bankası’nın politika faizini artırması, bankaların bireysel kredi faiz oranlarına da doğrudan yansıdı. 17 Nisan 2025 itibarıyla bankaların ihtiyaç kredisi oranlarında dikkat çeken artışlar görüldü.
Özellikle 36 ay vadeli kredilerde faiz oranları yüzde 2,99 ila yüzde 4,49 arasında değişiyor. Ancak düşük faiz sunan bankalarda bile uzun vade nedeniyle toplam geri ödeme tutarları oldukça yüksek seviyelere ulaşıyor. Bu durum, vatandaşların kredi geri ödemelerini yaparken daha dikkatli planlama yapmalarını gerektiriyor.
200 BİN TL KREDİ ÇEKERSENİZ NE KADAR ÖDERSİNİZ?
36 ay vadeli, 200 bin TL ihtiyaç kredisi çeken bir tüketici için farklı bankaların sunduğu ödeme planları şöyle:
200 bin TL tutarında ve 36 ay vadeli bir ihtiyaç kredisi için hazırlanan güncel karşılaştırma tablosu, kredi kullanmayı düşünen vatandaşlara önemli ipuçları sunuyor. En düşük faiz oranı %3,49 ile QNB Finansbank ve ON Plus'ta görülürken, en yüksek geri ödeme tutarı ise %4,49 faiz oranıyla Yapı Kredi'de oluştu.
200 BİN LİRA İHTİYAÇ KREDİSİNİN GERİ ÖDEMESİ BELLİ OLDU
En uygun kredi, %3,49 faiz oranıyla QNB Finansbank ve ON Plus tarafından sunuluyor. Bu oranla aylık taksit tutarı 13.848 TL olurken, toplam geri ödeme 333.512 TL’ye ulaşıyor.
Diğer bankalarda ise tablo şu şekilde şekilleniyor:
Alternatif Bank: %3,79 faiz ile 14.391 TL taksit, 346.544 TL toplam ödeme
TEB ve Vakıf Katılım: %3,89 faizle 14.575 TL taksit, 350.942 TL geri ödeme
DenizBank: %3,99 faizle 14.759 TL taksit, 355.365 TL toplam ödeme
ING: %4,09 faizle 14.944 TL taksit, 359.815 TL geri ödeme
İş Bankası: %4,30 faizle 15.337 TL taksit, 369.242 TL toplam ödeme
Enpara: %4,34 faizle 15.413 TL taksit, 369.901 TL toplam ödeme
Akbank: %4,33 faizle 15.394 TL taksit, 370.598 TL toplam ödeme
Garanti BBVA: %4,44 faizle 15.602 TL taksit, 375.589 TL toplam ödeme
Yapı Kredi: %4,49 faizle 15.697 TL taksit, 377.868 TL toplam ödeme