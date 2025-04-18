TCMB’nin Faiz Kararı Oranları Değiştirdi: 200 Bin Lira İhtiyaç Kredisinin Geri Ödeme Planı Uçtu

200 BİN TL KREDİ ÇEKERSENİZ NE KADAR ÖDERSİNİZ?

36 ay vadeli, 200 bin TL ihtiyaç kredisi çeken bir tüketici için farklı bankaların sunduğu ödeme planları şöyle:

200 bin TL tutarında ve 36 ay vadeli bir ihtiyaç kredisi için hazırlanan güncel karşılaştırma tablosu, kredi kullanmayı düşünen vatandaşlara önemli ipuçları sunuyor. En düşük faiz oranı %3,49 ile QNB Finansbank ve ON Plus'ta görülürken, en yüksek geri ödeme tutarı ise %4,49 faiz oranıyla Yapı Kredi'de oluştu.