Ne BYD Ne Chery! Bir Otomotiv Devi Daha Türkiye’ye Gözünü Dikti: Araç Piyasası Alev Alev Yanacak
Çinli otomotiv devi SAIC bünyesindeki MG, Avrupa'da iki yeni fabrika kurmayı planlıyor. Şirkete yakın kaynaklara göre ilk tesisin yeri bu yaz belli olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
MG'nin, yıllık 100 bin araç üretim kapasitesine sahip olması planlanan bu yeni fabrikalarla, Avrupa Birliği'nin uyguladığı ek tarifelerden kaçınmayı hedeflediği bildirildi.
YENİ FABRİKA İÇİN TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR SEÇENEK
MG'nin yatırım planında Türkiye'nin güçlü adaylardan biri olduğu belirtiliyor. Avrupa Birliği ile Serbest Ticaret Anlaşması bulunan Türkiye, Çinli üreticiler için cazip bir üretim üssü olarak öne çıkıyor. Türkiye’nin yanı sıra Almanya, Macaristan, Slovakya ve Slovenya da olası yatırım ülkeleri arasında gösteriliyor. Bu ülkeler, Çin menşeli elektrikli araçlara getirilen ek vergilere karşı çıkan sınırlı sayıda AB ülkesi arasında yer alıyor.
ÜRETİM 12-16 AYDA BAŞLAYABİLİR
MG, Avrupa'da sıfırdan yeni bir üretim tesisi kurmayı planlıyor. Satın alma yerine yeni yatırım modelini tercih eden şirket, proje onayının ardından 12 ila 16 ay içerisinde üretime geçmeyi hedefliyor. İlk etapta yıllık 100 bin adet üretim yapılacak olan fabrikaya, ilerleyen süreçte yeni bir tesis daha eklenmesi gündemde.
ÇİNLİ ÜRETİCİLERDEN AVRUPA’YA YATIRIM YARIŞI
MG'nin bu hamlesi, Çinli otomobil üreticilerinin Avrupa'da artan ticaret kısıtlamalarına karşı üretim üslerini denizaşırı ülkelere taşıma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Daha önce BYD, Manisa'da fabrika kurmak için resmi imzaları atarken, Chery’nin Samsun’daki yatırımı da son aşamaya gelmiş durumda. MG'nin de Avrupa’da üretim kararı almasıyla birlikte Türkiye, Çinli markaların Avrupa'ya açılan kapısı olma yolunda önemli bir adım daha atmış olabilir.