Ne BYD Ne Chery! Bir Otomotiv Devi Daha Türkiye’ye Gözünü Dikti: Araç Piyasası Alev Alev Yanacak

YENİ FABRİKA İÇİN TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR SEÇENEK

MG'nin yatırım planında Türkiye'nin güçlü adaylardan biri olduğu belirtiliyor. Avrupa Birliği ile Serbest Ticaret Anlaşması bulunan Türkiye, Çinli üreticiler için cazip bir üretim üssü olarak öne çıkıyor. Türkiye’nin yanı sıra Almanya, Macaristan, Slovakya ve Slovenya da olası yatırım ülkeleri arasında gösteriliyor. Bu ülkeler, Çin menşeli elektrikli araçlara getirilen ek vergilere karşı çıkan sınırlı sayıda AB ülkesi arasında yer alıyor.