Piyasalar yangın yeri: Merkez Bankası'ndan seçim öncesi 'dolar' talimatı!

GERÇEK GÜNDEM

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri öncesi başta ekonomi olmak üzere yeni kurulacak iktidarın mevcut politikalarda nasıl bir değişikliğe gideceği piyasa tarafından yakından izleniyor.

Bu gelişmelerle seçimler öncesi son iki işlem gününde dolar/TL gün içi en yüksek 19,72 TL'yi görerek zirve tazeledi.

MERKEZ BANKASI'NDAN TALİMAT

14 Mayıs seçimleri piyasaların ana odağında bulunurken, sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota, "Bankalara bir TCMB Başkan yardımcısının 'sözlü' talimatı ile perşembe ve cuma günü Kur Korumalı Mevduat (KKM) dönüşleri ve bireysel müşteriler dışında kimseye döviz satmamaları söylendi. Bugün firmalar hiçbir şekilde döviz satın alamıyorlar. Bu nedenle bugün ve yarın ithalat ödemesi olan firmalar bu ödemelerini yapamaz hale düşüyorlar. Ülkemizi böylesi itibarsız duruma düşürenlerin sorumluluğunun mutlaka kayda geçirilmesi gerekiyor" dedi.



Kerim Rota

"ONLAR İÇİN ÖNEMLİ DEĞİL"

Rota, "Ekonomi yönetimi ve bürokratları yanlış politikalar nedeniyle ortaya çıkan ödemeler dengesi krizini seçim sonrasına ertelemek için artık günü birlik yasaklardan medet umar haldeler. Tek amaçları da seçime kadar iktidar partisine destek vermek. Bu uğurda enflasyonun vatandaşları ezmesi, rezervlerimizin erimesi, gelir ve servet dağılımının daha da bozulması onlar için önemli değil" ifadelerini kullandı.

"UMURLARINDA OLMAYACAK"

"Muhtemeldir ki 15 Mayıs sabahı iktidar partisi seçimi kaybedince kurların nereye gideceği, ödemeler dengesinin nasıl sağlanacağı da umurlarında olmayacak" diyen Rota, şu ifadeleri kullandı:

"Bağlılıkları ve uygulamaları ülkemiz yerine bir siyasi partiye olan bürokratlara hukuk içerisinde yaptıklarının hesabını soracağız."

REZERVLER ERİYOR

Öte yandan mevcut politikalarla dolar/TL'nin kamu tarafından seçim öncesinde olması gerektiğinden daha aşağıda fiyatlandığı ve TL'nin değer kaybetmesi gerektiğine ilişkin artan görüşler dövize ilgiyi artıran ana unsur. Artan döviz ilgisi ile TCMB rezervleri son haftalarda belirgin düşüşte. İthalat kısıtlamaları sonrası yüksek seyreden altın talebi ise TCMB altın rezervlerinden karşılanıyor. Altın rezervleri 100 ton civarında azaldı. Kur korumalı mevduat hesaplarına da ilgi dövizde seçim sonrası endişelerle rekor boyutta. Nisan ayının son üç haftasında 17 milyar dolar artan KKM 109 milyar dolara ulaştı.

Kaynak: Gerçek Gündem