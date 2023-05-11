Dolar/TL, tarihi zirvesine yükseldi!

Son iki yılda rekor enflasyon seviyelerinin görüldüğü ve TL'nin yaklaşık yüzde 60 değer kaybettiği Türkiye'nin uygulanan ekonomi politikalardan arta kalan hasardan toparlanmasının zaman alması bekleniyor.

Öte yandan küresel piyasalar, yoğunlaşan makroekonomik veri gündemi enflasyon ve resesyon ikilemindeki fiyatlamaları etkilemeye devam ediyor.

DOLARDA SON DURUM

Bu gelişmelerle dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 19,5441'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 19,72 TL seviyesini test ederek tüm zamanların rekorunu kırdı. Şu dakikalarda dolar/TL 19,56 TL seviyesinde işlem görüyor.

DÖVİZE TALEP ARTTI

Aycıca, mevcut politikalarla dolar/TL'nin kamu tarafından seçim öncesinde olması gerektiğinden daha aşağıda fiyatlandığı ve TL'nin değer kaybetmesi gerektiğine ilişkin artan görüşler dövize ilgiyi artıran ana unsur.

Kaynak: Gerçek Gündem