Dolar/TL, tarihi zirvesine yükseldi!

Son dakika haberi... Seçimler öncesi son iki işlem gününde dolar/TL, piyasaların açılışında rekor seviyelere yükseldi.

Dolar/TL, tarihi zirvesine yükseldi!

Son iki yılda rekor enflasyon seviyelerinin görüldüğü ve TL'nin yaklaşık yüzde 60 değer kaybettiği Türkiye'nin uygulanan ekonomi politikalardan arta kalan hasardan toparlanmasının zaman alması bekleniyor.

Öte yandan küresel piyasalar, yoğunlaşan makroekonomik veri gündemi enflasyon ve resesyon ikilemindeki fiyatlamaları etkilemeye devam ediyor.

DOLARDA SON DURUM

Bu gelişmelerle dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 19,5441'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 19,72 TL seviyesini test ederek tüm zamanların rekorunu kırdı. Şu dakikalarda dolar/TL 19,56 TL seviyesinde işlem görüyor.

DÖVİZE TALEP ARTTI

Aycıca, mevcut politikalarla dolar/TL'nin kamu tarafından seçim öncesinde olması gerektiğinden daha aşağıda fiyatlandığı ve TL'nin değer kaybetmesi gerektiğine ilişkin artan görüşler dövize ilgiyi artıran ana unsur.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
dolar
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı
Reuters duyurdu: Türkiye'nin Rusya'ya olan doğalgaz 600 milyon dolarlık borcu ertelendi Reuters duyurdu: Türkiye'nin Rusya'ya olan 600 milyon dolarlık borcu ertelendi
Patates kızartırken yağa ekleyin! Patateslerin çıtır çıtır olmasını sağlıyor Patates kızartırken yağa ekleyin! Patateslerin çıtır çıtır olmasını sağlıyor
Güzel bir gözleme yapmak için tüyo! Anne eli değmiş gibi oluyor Güzel bir gözleme yapmak için tüyo! Anne eli değmiş gibi oluyor
ÇOK OKUNANLAR
Yalan söylemenin kitabını yazan burçlar belli oldu: Bu 3 burç yalansız yapamıyor Yalan söylemenin kitabını yazan burçlar belli oldu: Bu 3 burç yalansız yapamıyor
İktidara yakın şirketten 81 ilde anket: İşte AKP'nin umut bağladığı sonuçlar İktidara yakın şirketten 81 ilde anket: İşte AKP'nin umut bağladığı sonuçlar
KONDA: Kılıçdaroğlu yüzde 50+1'e çok yakın; muhalefet partileri, Cumhur'a fark atıyor KONDA: Kılıçdaroğlu yüzde 50+1'e çok yakın; muhalefet partileri, Cumhur'a fark atıyor
'Emre Belözoğlu soyunma odasında dayak yedi' 'Emre Belözoğlu soyunma odasında dayak yedi'
Avrupa kulisleri: Kılıçdaroğlu ve Erdoğan için hangi senaryolar konuşuluyor? Kılıçdaroğlu ve Erdoğan için hangi senaryolar konuşuluyor?