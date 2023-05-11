Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,05 azalışla 5.492,19 puandan başladı.

Son Güncelleme:
Borsa güne düşüşle başladı

 Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,29 puan ve yüzde 0,05 değer kaybederek 5.492,19 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,21 ve holding endeksi yüzde 0,03 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,81 ile taş, toprak, en çok kaybettiren yüzde 2,40 ile orman, kağıt, basım oldu.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 0,92 değer kaybederek günü 4.494,48 puandan kapattı.

ABD'de dün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yıllık bazda yüzde 4,9 ile piyasa beklentilerinin hemen altında artarken, yıllık enflasyon Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, dünya genelinde resesyon endişelerinin tekrar gündeme gelmesiyle karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi.

Bugün yurt içinde ödemeler dengesi, para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise BoE'nin faiz kararı ile ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.480 ve 4.400 seviyelerinin destek, 4.550 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Öte yandan, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının martta 5,74 milyar dolar açık vermesini bekliyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Borsa
Son Güncelleme:
Güzel bir gözleme yapmak için tüyo! Anne eli değmiş gibi oluyor Güzel bir gözleme yapmak için tüyo! Anne eli değmiş gibi oluyor
ABD'de nisan ayı enflasyonu belli oldu ABD'de nisan ayı enflasyonu belli oldu
Kabuklarını çöpe atmayın! Balla karıştırıp içilirse o derdi önlüyor Kabuklarını çöpe atmayın! Balla karıştırıp içilirse o derdi önlüyor
Reuters duyurdu: Türkiye'nin Rusya'ya olan doğalgaz 600 milyon dolarlık borcu ertelendi Reuters duyurdu: Türkiye'nin Rusya'ya olan 600 milyon dolarlık borcu ertelendi
ÇOK OKUNANLAR
Yalan söylemenin kitabını yazan burçlar belli oldu: Bu 3 burç yalansız yapamıyor Yalan söylemenin kitabını yazan burçlar belli oldu: Bu 3 burç yalansız yapamıyor
İktidara yakın şirketten 81 ilde anket: İşte AKP'nin umut bağladığı sonuçlar İktidara yakın şirketten 81 ilde anket: İşte AKP'nin umut bağladığı sonuçlar
KONDA: Kılıçdaroğlu yüzde 50+1'e çok yakın; muhalefet partileri, Cumhur'a fark atıyor KONDA: Kılıçdaroğlu yüzde 50+1'e çok yakın; muhalefet partileri, Cumhur'a fark atıyor
'Emre Belözoğlu soyunma odasında dayak yedi' 'Emre Belözoğlu soyunma odasında dayak yedi'
Avrupa kulisleri: Kılıçdaroğlu ve Erdoğan için hangi senaryolar konuşuluyor? Kılıçdaroğlu ve Erdoğan için hangi senaryolar konuşuluyor?