ABD'de nisan ayı enflasyonu belli oldu

ABD'de nisan ayı enflasyonu yıllık yüzde 4,9 ile beklentinin altında kaldı. Tahminler yüzde 5 ile önceki veriye eşit olması şeklindeydi.

Son Güncelleme:
ABD'de nisan ayı enflasyonu belli oldu

ABD enflasyon verileri Nisan'da yıllık yüzde 5 beklentisine karşın yüzde 4,9'a geriledi. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, aylık artışı yüzde 0,4 olarak açıkladı.

Değişken gıda ve enerji kategorileri hariç tutulduğunda, çekirdek enflasyon geçen yılın aynı ayına göre, beklentilerle uyumlu olarak yüzde 0,4 ve yüzde 5,5 arttı.

Etiketler
ABD Enflasyon
Son Güncelleme:
Yunan usulü menemen tarifi herkesi lezzetiyle çok şaşırttı! Sırrı o malzemeymiş Yunan usulü menemen tarifi herkesi lezzetiyle çok şaşırttı! Sırrı o malzemeymiş
Avusturalya'nın vize ücretlerine zam geldi Avusturalya'nın vize ücretlerine zam geldi
Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı ile görüştü
Kanal D seyircilerini üzen gelişme! Sevilen dizide ekran arası Kanal D seyircilerini üzen gelişme! Sevilen dizide ekran arası
ÇOK OKUNANLAR
En yeni tarihli anket: İşte seçime 4 gün kala sahada son durum! En yeni tarihli anket: İşte seçime 4 gün kala sahada son durum!
Son anket: Memleket Partisi'nin oyu 'söndü', adayların son oy oranları belli oldu! Son anket: Memleket Partisi'nin oyu 'söndü', adayların son oy oranları belli oldu!
3 ilden izlenimler: 'Erdoğan’ın güçlü olduğu yerlerde gençlerin 'yeto'su görünümü değiştirebilir' 'Erdoğan’ın güçlü olduğu yerlerde gençlerin 'yeto'su görünümü değiştirebilir'
Kulis: Millet İttifakı'nda bakanlıklar büyük ölçüde dağıtıldı, ekonomi detayı dikkat çekti Kulis: Millet İttifakı'nda bakanlıklar büyük ölçüde dağıtıldı
CHP'li Engin Özkoç'tan '1. tur' yorumu: Verdiği oy oranı dikkat çekti CHP'li Engin Özkoç'tan '1. tur' yorumu: Verdiği oy oranı dikkat çekti