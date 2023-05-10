ABD'de nisan ayı enflasyonu belli oldu

ABD enflasyon verileri Nisan'da yıllık yüzde 5 beklentisine karşın yüzde 4,9'a geriledi. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, aylık artışı yüzde 0,4 olarak açıkladı.

Değişken gıda ve enerji kategorileri hariç tutulduğunda, çekirdek enflasyon geçen yılın aynı ayına göre, beklentilerle uyumlu olarak yüzde 0,4 ve yüzde 5,5 arttı.