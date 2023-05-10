Avusturalya'nın vize ücretlerine zam geldi

Avustralya'nın vize başvuru ücretlerine hazirandan itibaren yüzde 6 ila 40 zam yapacağı bildirildi. Federal hükümetin dün açıkladığı bütçede ziyaretçi ve göçmen vize türlerinin başvuru ücretleri artırıldı.

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Avusturalya'nın vize ücretlerine zam geldi

ABC News'in haberine göre, federal hükümetin dün açıkladığı bütçede ziyaretçi ve göçmen vize türlerinin başvuru ücretleri artırıldı.

Bütçede, vize ücretlerine yapılacak yüzde 6 ila 40'lık artışla gelecek 5 yılda 665 milyon dolar gelir elde edileceği ve bunların vize süreçleriyle diğer kamusal hizmetlerin geliştirilmesinde kullanılacağı kaydedildi.

Bu kapsamda, ziyaretçi, kısa süreli çalışma vizesi ve eğitim vizesi gibi kısa süreli vize türlerinin ücretlerinde yüzde 15'lik artış olacak.

Yatırımcı ve girişimci vize türlerinde başvuru ücretine ise zam oranı yüzde 40 olarak belirlendi.

Avustralya Göç Enstitüsü Başkan Yardımcısı Con Paxinos, artışların hükümet gelirleri için iyi olacağını ancak Avustralya'ya gelmek isteyen ailelere "çok ciddi" bir darbe vuracağını söyledi.

Bütçeye göre, 2023-2024'te kalıcı oturum hakkı tanınan göçmen sayısı ise geçen yıla göre 5 bin azalarak 190 bin oldu.

AA

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