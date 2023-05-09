MSB kaynakları duyurdu: Tahıl koridoru işler hale geldi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Türkiye’nin girişimleri sonucu tahıl koridorunun yeniden işler hale geldiğini açıkladı.

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MSB kaynakları duyurdu: Tahıl koridoru işler hale geldi

Ukrayna’nın yeniden yapılandırmadan sorumlu bakanlığı tarafından "Rusya'nın gelen yeni gemiler için kayıt oluşturmayı reddettiği ve Karadeniz'deki tahıl koridoruna yönelik anlaşmayı durdurduğu" açıklanmıştı.

MSB kaynakları konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin girişimleri sonucu denetimlerin yeniden başladığını ve "tahıl koridoru"nun yeniden işler hale getirildiğini bildirdi.

TAHIL KORİDORU

Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" ile tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından sevkiyatının önü açıldı. Rusya’nın geçtiğimiz 24 Şubat tarihinde Ukrayna’ya başlattığı saldırılar sonrasında Ukrayna’nın, Karadeniz limanlarında bulunan birçok yük gemisi çıkış yapamamış yaşanan aksaklıklar nedeniyle küresel gıda krizi gündeme gelmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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