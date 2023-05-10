Reuters duyurdu: Türkiye'nin Rusya'ya olan doğalgaz 600 milyon dolarlık borcu ertelendi

Reuters’a konuşan Türk yetkililer, Rusya’ya yapılacak olan 600 milyon dolarlık doğalgaz ödemesinin ertelendiğini açıkladı. İngiliz basın kuruluşuna konuşan kaynak, Resmi olarak 600 milyon dolarlık bir ödeme gelecek yıla ertelendi" dedi.

Duvar’ın Reuters’tan aktardığına göre, Türkiye'nin Rusya'ya 600 milyon dolarlık doğal gaz faturası ödemesinin 2024'e ertelediğini söyledi. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ödemelerinin ertelenmesi konusunda Ankara ile Moskova'nın mutabakata vardığını açıklamıştı.

Anlaşma kapsamında, küresel enerji fiyatlarındaki değişime bağlı olarak 3 ila 4 milyar dolar gazın ödemesinin 2024 yılına ertelenebileceği bildirildi. Reuters'a konuşan bir kaynak, "Resmi olarak 600 milyon dolarlık bir ödeme gelecek yıla ertelendi. Bunda enerji fiyatlarındaki artışın çok büyük etkisi oldu" dedi.

Rusya ve Türkiye enerji bakanlıkları ile Gazprom ve Botaş'tan henüz bir açıklama gelmedi.

BAKAN DETAY PAYLAŞMAMIŞTI

Dönmez, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada anlaşmanın hakkında detay paylaşmamıştı. "Rusya'dan ithal gazda belli bir rakamın üzerinde ödemelerin ertelenmesi konusunda mutabakat sağlandı" diyen Dönmez, anlaşmanın ödemeler dengesi için yapıldığını ifade ederek, “Bu (müzakereler) tamamen Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda götürdüğümüz, ödemeler dengesi açısındandır. bu ticari ilişkiler açısından her zaman yapılabilen, geçmişte de yapılan hadiseler” ifadelerini kullanmıştı.