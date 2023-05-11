Erdoğan'ın 'ekonomi planı' tutmadı, cari açık patladı!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'ekonomik planı' işe yaramazken, mart ayında Türkiye, 4,5 milyar dolar cari açık verdi. Böylelikle Türkiye ekonomisinde 17 ay üst üste cari açık görüldü.

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Erdoğan'ın 'ekonomi planı' tutmadı, cari açık patladı!

GERÇEK GÜNDEM

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz istemi ve üretim ve ihracatla birlikte cari dengede fazla verilmesini öngören ekonomik planı 17 aylık cari açığa yol açtı.

Erdoğan'ın ekonomik planına göre, cari dengede fazla verilmesiyle ülkeye giren döviz miktarındaki artışla enflasyonun düşürülmesi hedefleniyordu. Bu gelişmelerle birlikte Merkez Bankası'nın kur krizini tetikleyen faiz indirimi enflasyonist baskıyı artırmaya devam etti. Enflasyonist baskıların daha da artacağına ilişkin endişelerle yükselişe geçen dolar/TL, 20 TL bandına dayanırken, yıllık enflasyon rekor seviyelere yükseldi.

17 AYLIK CARİ AÇIK

Erdoğan'ın 'ekonomik planı' yine işe yaramazken, Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, mart ayında Türkiye'nin 4,5 milyar dolar cari açık verdiğini gösterdi. Böylelikle Türkiye ekonomisinde 17 ay üst üste cari açık görüldü.

12 aylık cari açık ise, 54,2 milyar dolar olarak kaydedildi. Şubat ayında 12 aylık cari açık 55,4 milyar dolarla 10 yılın zirvesini görmüştü.

Kaynak: Gerçek Gündem

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