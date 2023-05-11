Altın fiyatlarında yön arayışı: Gram altın, çeyrek altın ne kadar? (11 Mayıs 2023)

Dünya genelinde resesyon (durgunluk) endişelerinin tekrar gündeme gelmesiyle altın fiyatları yön arayışına girdi. Bu gelişmelerle gram altın, yeni güne düşüşle başladı.

Altın fiyatlarında yön arayışı: Gram altın, çeyrek altın ne kadar? (11 Mayıs 2023)

Yoğunlaşan makroekonomik veri gündemi enflasyon ve resesyon ikilemindeki fiyatlamaları etkilemeye devam ediyor. Dün ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,4 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda ise yüzde 4,9 ile piyasa beklentilerinin altında artarken, yıllık enflasyon Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Dün enflasyon verilerinin ardından açıklamalarda bulunan Richmond Fed Başkanı Tom Barkin, beklentilerin altında gerçekleşen TÜFE artışına karşın enflasyonun inatçı bir şekilde yüksek kaldığını ifade etti.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmelerle gram altın, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından önceki kapanışın yüzde 0,3 altında bin 273 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,13 azalışla bin 276 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 90 lira, Cumhuriyet altını da 8 bin 470 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATINDA SINIRLI DÜŞÜŞ

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,23 düşüşle 2 bin 30 dolardan kapanmasının ardından şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 2 bin 25 dolardan alıcı buluyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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