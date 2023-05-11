Kritik viraja girildi: Dolarda keskin dalgalanma riski!
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri öncesi ABD yatırım bankası Goldman Sachs ekonomistleri, Türkiye'de seçim sonuçlarına yönelik piyasa senaryolarını içeren dikkat çeken bir analiz yayımladı. Analizde, "döviz kurlarında yeniden dalgalanma riskinin arttığı" ifade edildi.
Başta ekonomi olmak üzere yeni kurulacak iktidarın mevcut politikalarda nasıl bir değişikliğe gideceği piyasa tarafından yakından izleniyor. Seçimler öncesi son iki işlem gününde dolar/TL, gün içi en yüksek 19,72 TL'yi görerek zirve tazeledi.
Son iki yılda rekor enflasyon seviyelerinin görüldüğü ve TL'nin yaklaşık yüzde 60 değer kaybettiği, Türkiye'nin uygulanan ekonomi politikalardan arta kalan hasardan toparlanmasının zaman alması bekleniyor.
DÖVİZE İLGİ ARTTI
Mevcut politikalarla dolar/TL'nin kamu tarafından seçim öncesinde olması gerektiğinden daha aşağıda fiyatlandığı ve TL'nin değer kaybetmesi gerektiğine ilişkin artan görüşler dövize ilgiyi artıran ana unsur.
MERKEZ BANKASI'NIN ALTIN REZERVLERİ DÜŞTÜ
Artan döviz ilgisi ile TCMB rezervleri son haftalarda belirgin düşüşte. İthalat kısıtlamaları sonrası yüksek seyreden altın talebi ise TCMB altın rezervlerinden karşılanıyor. Altın rezervleri 100 ton civarında azaldı.