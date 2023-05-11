Kritik viraja girildi: Dolarda keskin dalgalanma riski!

Başta ekonomi olmak üzere yeni kurulacak iktidarın mevcut politikalarda nasıl bir değişikliğe gideceği piyasa tarafından yakından izleniyor. Seçimler öncesi son iki işlem gününde dolar/TL, gün içi en yüksek 19,72 TL'yi görerek zirve tazeledi.