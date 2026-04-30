Petrolde 'Abluka' Şoku: 114 Dolar Bandı Aşıldı, Kriz Kapıda

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Küresel enerji piyasaları, Orta Doğu’da tırmanan 'abluka krizi' ile yeni bir şok dalgası yaşıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran limanlarına yönelik deniz ablukasının nükleer bir anlaşma olmaksızın kalkmayacağını yinelemesi, petrol fiyatlarını son dönemlerin en yüksek seviyelerine taşıdı.

FİYATLARDA SERT SIÇRAMA

Dünü 110,44 dolardan kapatan Brent petrol, yeni güne jeopolitik risklerin gölgesinde başladı. Saat 09.31 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,34 değer kazanan Brent petrolün varili 114,13 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 110,20 dolardan alıcı buluyor.

TRUMP’TAN HÜRMÜZ’DE 'HAYIR' MESAJI

ABD Başkanı Trump, Axios’a verdiği demeçte İran’ın "Önce Hürmüz Boğazı açılsın, anlaşma sonra" teklifini reddettiğini açıkladı. Ablukanın yüzde 100 çalıştığını savunan Trump, "Onların nükleer silaha sahip olmasını istemiyorum, bu yüzden abluka sürecek" diyerek Tahran üzerindeki ekonomik ve askeri baskıyı artıracağının sinyalini verdi.

'EMSALSIZ BİR EYLEM GELECEK'

İran cephesinden ise gerilimi tırmandıracak bir açıklama geldi. İran devlet televizyonu Press TV’ye konuşan üst düzey bir güvenlik yetkilisi, ABD’nin deniz ablukasına karşı İran ordusunun yakında "emsalsiz bir eylemle" karşılık vereceğini duyurdu.

DİRENÇ 119 DOLAR

Ekonomi analistleri, bölgedeki gerilimin sürmesi durumunda Brent petrolde 119,69 dolar seviyesinin kritik bir direnç noktası olduğunu, aşağı yönlü hareketlerde ise 98,67 doların destek olarak izleneceğini belirtiyor.

Kaynak: AA