Trump'tan Bir İran Açıklaması Daha: 'Ekonomileri Çöktü, Teslim Olmak Zorundalar'

ABD Başkanı Donald Trump, tarihi Artemis 2 misyonunu tamamlayan astronotları kabul ettiği toplantıyı, İran’a yönelik sert bir dış politika gövde gösterisine dönüştürdü. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, Washington-Tahran hattındaki gerilime dair çarpıcı ifadeler kullandı.

'HİÇBİR ASKERİ GÜÇLERİ KALMADI'

İran üzerindeki baskının sonuç verdiğini belirten Trump, mevcut deniz ablukasının başarısını şu sözlerle övdü:

"Abluka dahice bir hamle ve yüzde 100 çalışıyor. Artık hiçbir askeri güçleri kalmadı. Teslim olmak zorundalar, yapacakları tek şey bu."

İran ekonomisinin tamamen çöktüğünü vurgulayan ABD Başkanı, Tahran yönetiminin masaya "pes ediyoruz" diyerek gelmekten başka şansı kalmadığını savundu.

NÜKLEER ANLAŞMADA 'SIFIR TAVİZ' MESAJI

Trump, İran’ın nükleer silaha sahip olmasını engelleyecek kesin bir mutabakat sağlanmadan ablukayı kaldırmayacaklarını yineledi. Mevcut sürecin ilerlediğini ancak henüz nihai hedefe ulaşılamadığını belirten Trump, "Asıl soru, bundan sonra yeterince ileri gidip gitmeyecekleri" dedi.

Kaynak: DHA