Trump'tan Bir İran Açıklaması Daha: 'Ekonomileri Çöktü, Teslim Olmak Zorundalar'

Beyaz Saray’da açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Trump, İran’a yönelik yürütülen deniz ablukasını 'dahice bir hamle' olarak niteledi. Tahran’ın askeri gücünün bittiğini ve ekonomisinin çöktüğünü savunan Trump, nükleer silahlardan arındırılmış kesin bir anlaşma sağlanana kadar geri adım atmayacaklarını ilan etti.

ABD Başkanı Donald Trump, tarihi Artemis 2 misyonunu tamamlayan astronotları kabul ettiği toplantıyı, İran’a yönelik sert bir dış politika gövde gösterisine dönüştürdü. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, Washington-Tahran hattındaki gerilime dair çarpıcı ifadeler kullandı.

'HİÇBİR ASKERİ GÜÇLERİ KALMADI'

İran üzerindeki baskının sonuç verdiğini belirten Trump, mevcut deniz ablukasının başarısını şu sözlerle övdü:

"Abluka dahice bir hamle ve yüzde 100 çalışıyor. Artık hiçbir askeri güçleri kalmadı. Teslim olmak zorundalar, yapacakları tek şey bu."

İran ekonomisinin tamamen çöktüğünü vurgulayan ABD Başkanı, Tahran yönetiminin masaya "pes ediyoruz" diyerek gelmekten başka şansı kalmadığını savundu.

NÜKLEER ANLAŞMADA 'SIFIR TAVİZ' MESAJI

Trump, İran’ın nükleer silaha sahip olmasını engelleyecek kesin bir mutabakat sağlanmadan ablukayı kaldırmayacaklarını yineledi. Mevcut sürecin ilerlediğini ancak henüz nihai hedefe ulaşılamadığını belirten Trump, "Asıl soru, bundan sonra yeterince ileri gidip gitmeyecekleri" dedi.

Trump ile Putin İran'ı Görüştü: 'Yakında Çözüm Bulacağız'Trump ile Putin İran'ı Görüştü: 'Yakında Çözüm Bulacağız'Dünya

Trump’tan Hürmüz Çıkışı: Abluka Ne Zaman Kalkacak?Trump’tan Hürmüz Çıkışı: Abluka Ne Zaman Kalkacak?Dünya

Kaynak: DHA

Donald Trump İran Hürmüz Boğazı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Trump ile Putin İran'ı Görüştü: 'Yakında Çözüm Bulacağız' Trump ile Putin İran'ı Görüştü: 'Yakında Çözüm Bulacağız'
İsrail'den Küresel Sumud Filosu’na Müdahale İsrail'den Küresel Sumud Filosu’na Müdahale
Müstehcen Görüntüler Tepki Çekmişti: Böcek Ailesine İlişkin Paylaşımlara Soruşturma Böcek Ailesine İlişkin Paylaşımlara Soruşturma
Resmi Gazete’de Kritik Atamalar: Emniyet’te Zirve Değişti, Valiliklerde Kapsamlı Yenilik Emniyet’te Zirve Değişti, Valiliklerde Kapsamlı Yenilik
Muhittin Böcek'in Gelini Zuhal Böcek Gözaltına Alındı Muhittin Böcek'in Gelini Zuhal Böcek Gözaltında
Aziz Yıldırım Sessizliğini Bozdu: Başkanlığa Aday Olacak mı? Aziz Yıldırım Sessizliğini Bozdu: Başkanlığa Aday Olacak mı?
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler Hastaneye Kaldırıldı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler Hastaneye Kaldırıldı