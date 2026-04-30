Piyasalarda Altın Günü: Fed Faizi Sabit Tuttu, Fiyatlar Coştu

Altın piyasası, kritik Fed kararı ve küresel jeopolitik risklerin etkisiyle yönünü yeniden yukarı çevirdi. Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel olarak değer kaybeden altın, bugün hem küresel ons artışı hem de iç piyasadaki taleple kayıplarını telafi ediyor.

GRAM VE ÇEYREKTE İBRE YUKARIDA

İstanbul serbest piyasasında saat 09.45 itibarıyla gram altın, dünkü kapanışına göre yüzde 0,8 prim yaparak 6 bin 643 TL seviyesinden işlem görüyor. Yatırımcıların en çok tercih ettiği çeyrek altın 10 bin 928 TL, Cumhuriyet altını ise 43 bin 621 TL satış fiyatıyla tabelalarda yerini aldı.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda dünkü kapanışının yüzde 0,7 üzerinde, 4 bin 574 dolardan alıcı buluyor.

FED VE ORTA DOĞU ETKİSİ

Altındaki bu yükselişin arkasında Fed’in politika faizini yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutması yatıyor. Fed üyeleri arasındaki faiz indirimi konusundaki görüş ayrılıkları ve Orta Doğu’da dinmeyen çatışmalar, güvenli liman olan altına olan talebi canlı tutuyor.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde TCMB’nin Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile yurt dışında ABD büyüme verilerinin fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacağını vurguluyor. Altın fiyatlarının, küresel enflasyon ve büyüme verilerine bağlı olarak "oynaklığın yüksek" olduğu bir seyir izlemesi bekleniyor.

Kaynak: AA