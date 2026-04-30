Dolar 45 TL Sınırını Aştı, Euro Geriledi

İstanbul serbest piyasasında döviz kurları güne hareketli bir başlangıç yaptı. Düne oranla değer kazanan dolar 45,18 TL seviyelerine tırmanırken, euro cephesinde sınırlı bir geri çekilme yaşandı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul serbest piyasası, döviz kurlarındaki zıt yönlü hareketlerle yeni güne 'merhaba' dedi. Haftanın dördüncü işlem gününde doların yükseliş eğilimi dikkat çekerken, euronun dün akşamki kapanış seviyelerinin altında kaldığı görüldü.

DOLAR 45 LİRADA

Güne 45,1830 liradan alışla başlayan dolar, kısa sürede 45,1850 lira satış fiyatına ulaştı. Dün 45,0760 lira seviyesinden kapanış yapan kurdaki bu artış, piyasalarda yukarı yönlü baskının sürdüğüne işaret ediyor.

EURO DÜŞÜŞTE

Doların aksine euro, yeni güne hafif bir değer kaybıyla başladı. Dün 52,8610 liradan alıcı bulan euro, bu sabah 52,7240 liradan alınırken 52,7260 liradan satışa sunuldu.

Kaynak: AA

Etiketler
Dolar Euro Döviz
Son Güncelleme:
ÇOK OKUNANLAR
