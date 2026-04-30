Dolar 45 TL Sınırını Aştı, Euro Geriledi
İstanbul serbest piyasasında döviz kurları güne hareketli bir başlangıç yaptı. Düne oranla değer kazanan dolar 45,18 TL seviyelerine tırmanırken, euro cephesinde sınırlı bir geri çekilme yaşandı.
DOLAR 45 LİRADA
Güne 45,1830 liradan alışla başlayan dolar, kısa sürede 45,1850 lira satış fiyatına ulaştı. Dün 45,0760 lira seviyesinden kapanış yapan kurdaki bu artış, piyasalarda yukarı yönlü baskının sürdüğüne işaret ediyor.
EURO DÜŞÜŞTE
Doların aksine euro, yeni güne hafif bir değer kaybıyla başladı. Dün 52,8610 liradan alıcı bulan euro, bu sabah 52,7240 liradan alınırken 52,7260 liradan satışa sunuldu.
Kaynak: AA
