Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler Hastaneye Kaldırıldı
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Güler, ilk müdahalesinin ardından Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen hava ambulansı ile İstanbul’a sevk edildi.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşanan olayda, kalp rahatsızlığı geçirdiği öğrenilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’e ilk müdahale hastanede yapıldı.
İSTANBUL'U İSTEDİ
Güler’in tedavisinin kendi isteği doğrultusunda İstanbul’da sürdürülmesine karar verildi. Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen hava ambulansı ile İstanbul’a sevk edildi. Başkan Güler’in sağlık durumuna ilişkin resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.
