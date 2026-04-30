Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler Hastaneye Kaldırıldı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşanan olayda, kalp rahatsızlığı geçirdiği öğrenilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’e ilk müdahale hastanede yapıldı.

İSTANBUL'U İSTEDİ

Güler’in tedavisinin kendi isteği doğrultusunda İstanbul’da sürdürülmesine karar verildi. Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen hava ambulansı ile İstanbul’a sevk edildi. Başkan Güler’in sağlık durumuna ilişkin resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi