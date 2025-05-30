Petrol Ofisi Grubu UTTS’li İstasyon Sayısını 2.500’e Yükseltti

Petrol Ofisi Grubu, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında hayata geçirilen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) uygulamasında istasyon dönüşümünü hızla sürdürerek, sistemin uygulandığı istasyon sayısını 2.500'e ulaştırdı.

Petrol Ofisi Grubu UTTS’li İstasyon Sayısını 2.500’e Yükseltti

UTTS’ye geçiş süreci 30 Haziran tarihinde sona erecek. Bu kapsamda çalışmalarını yoğunlaştıran Petrol Ofisi Grubu, ülke genelindeki istasyonlarında dijital altyapıyı güçlendirdi. Grubun üst yöneticisi Mehmet Abbasoğlu, söz konusu dönüşümün sadece teknik bir güncelleme olmadığını, aynı zamanda otomotiv sektörünün geleceği açısından stratejik bir kırılma noktası olduğunu vurguladı.

Mehmet Abbasoğlu, “Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede sektör olarak sorumluluğumuzu yerine getirirken, aynı zamanda tüm paydaşlarımıza sürdürülebilir bir katma değer sunmayı hedefliyoruz. Bu alandaki teknoloji yatırımlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

YAYGIN HİZMET AĞI İLE ÖN PLANA ÇIKIYOR

Petrol Ofisi Grubu Perakende Direktörü Yiğit Meral ise UTTS kapsamında şu anda 2.500 istasyonda, toplam 3.600’ü aşkın pompa adasında sistemin aktif şekilde çalıştığını belirtti. Meral, dijital dönüşüm sürecinde geliştirilen mobil uygulama sayesinde kullanıcıların UTTS’li pompa adası aramak zorunda kalmadan yakıt alımı yapabildiklerini ifade etti.

Yiğit Meral ayrıca, müşterilerin montaj işlemleri için en uygun servis sağlayıcısını seçebilmeleri amacıyla 7 gün 24 saat hizmet veren özel bir çağrı merkezi oluşturduklarını da kaydetti. Meral, “30 Haziran’a kadar olan bu geçiş sürecinde tüm kullanıcılarımıza hızlı ve kullanıcı dostu çözümler sunmaya odaklandık” dedi.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ DANIŞMANLIK HİZMETİ SUNULUYOR

Petrol Ofisi Grubu, dijital hizmetlerini daha da ileri taşıyarak yapay zeka destekli “UTTS için Sor” isimli sohbet botunu da devreye aldı. Bu sistem sayesinde mükelleflerin UTTS ile ilgili soruları hızlı ve doğru bir şekilde yanıtlanabiliyor.

Söz konusu sohbet botuna, Petrol Ofisi’nin web sitesinde yer alan sohbet ikonu üzerinden ya da istasyonlardaki “Konuşan İstasyon” QR menüleri aracılığıyla erişilebiliyor.

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Kaynak: AA

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