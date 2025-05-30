Kurban Bayramı Öncesi Öğrencilere Ulaşım Desteği! Başvurmayan Pişman Olacak, Şartlar Belli Oldu

Bayram öncesi sevindirici haber geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, üniversite öğrencilerine yönelik yeni bir destek programını devreye soktu. Ailesinden uzakta öğrenim gören gençler için 3.800 TL’ye kadar ulaşım desteği sağlanacak. İşte başvuru şartları ve detaylar...

ÖĞRENCİLERE BAYRAMDA ULAŞIM DESTEĞİ

Üniversite öğrenimi için farklı şehirlerde bulunan öğrencilerin, aileleriyle bayramı geçirebilmesi amacıyla başlatılan bu uygulama sayesinde, gidiş-dönüş yol ücretleri devlet tarafından karşılanacak. Kurban Bayramı öncesi devreye alınan bu destek, öğrencilerin memleketlerine dönmesini kolaylaştıracak.

ULAŞIM DESTEĞİ NE KADAR, KAÇ TL?

2025 yılı için belirlenen destek kapsamında, öğrencilerin tek yön ulaşım gideri en fazla 1.900 TL olarak karşılanacak. Böylece yılda iki kez yapılacak gidiş-dönüş seyahatler için toplamda 3.800 TL’ye kadar ödeme yapılabilecek.

ULAŞIM DESTEĞİNİ KİMLER ALABİLİR, ŞARTLAR NELER?

Destekten yararlanmak isteyen öğrencilerin bazı şartları taşıması gerekiyor.

Örgün öğretimde kayıtlı,

Ailesinden farklı bir şehirde okuyan,

25 yaş altındaki üniversite öğrencilerini kapsıyor.

18 yaşını dolduran öğrenciler başvurularını kendileri yapabilecek, 18 yaş altı öğrenciler için ise başvurular veliler tarafından gerçekleştirilecek.

ULAŞIM DESTEĞİ BAŞVURULARI NASIL, NEREDEN YAPILACAK?

Öğrenciler başvurularını, ikametgahlarının bağlı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla gerçekleştirecek. Değerlendirme sürecinin bir ay içinde tamamlanması planlanırken, destek almaya hak kazanan öğrencilere ödemeler IBAN numaraları üzerinden yapılacak.

Kaynak: Haber Merkezi