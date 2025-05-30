Yeni Citroen E-C3 Türkiye'de Satışta: Elektrikli Mobilitede Yeni Dönem

B segmentinde Citroen Advanced Comfort süspansiyon ve Advanced Comfort koltuklara sahip ilk model olan yeni E-C3, titreşimsiz ve sessiz sürüş deneyimi sunuyor. 44 kWsa kapasiteli LFP batarya paketiyle donatılan araç, WLTP standartlarına göre şehir içi kullanımda 446 kilometreye kadar menzil sağlıyor. 100 kW DC hızlı şarj desteği ile yüzde 20’den yüzde 80’e sadece 26 dakikada ulaşan batarya sistemi, pratik kullanım imkanı sunuyor.

ZENGİN DONANIM SEÇENEKLERİYLE GELİYOR

Yeni E-C3, Plus ve Max olmak üzere iki farklı donanım seviyesiyle satışa sunuluyor. Plus donanımda; 17 inç jantlar, LED farlar, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği, 10,25 inç multimedya ekranı, Citroen Head-Up Display ve Citroen Advanced Comfort süspansiyon sistemi standart olarak sunuluyor. Güvenlik donanımları arasında ise aktif şerit takip sistemi, çarpışma riski uyarısı, sürücü dikkat uyarı sistemi, hız sabitleyici ve toplam 6 hava yastığı yer alıyor.

Max donanım seviyesinde ise elmas kesim alaşım jantlar, arka görüş kamerası, otomatik klima, 3D navigasyon, kablosuz şarj ünitesi, elektrokrom iç dikiz aynası, elektrikli park freni, otomatik farlar ve genişletilmiş sürüş destek sistemleri sunuluyor.

BAGAJ HACMİ VE İÇ MEKANDA KULLANIŞLILIK ÖN PLANDA

Yeni Citroen E-C3, sunduğu 310 litrelik bagaj hacmiyle günlük kullanım ihtiyaçlarına cevap veriyor. Arka koltukların 60/40 oranında katlanabilmesi ve 1015 mm’lik çamurluk arası genişliği sayesinde büyük eşyaların taşınması da kolaylaşıyor. Araç içerisinde ise orta konsolda kablosuz şarj alanı, geniş saklama gözleri ve ergonomik iç tasarım yer alıyor.

TASARIMDA YENİLİK VE CESUR HATLAR

4. nesil E-C3, Citroen’in yeni tasarım anlayışını yansıtan iddialı çizgilere sahip. Aracın uzunluğu 4015 mm’ye çıkarılırken, genişlik 1755 mm’ye, yükseklik ise 1590 mm’ye yükseldi. Aks mesafesi ise 2540 mm’ye ulaştı. Kırmızı, mavi, beyaz, gri ve siyah olmak üzere 5 farklı gövde rengi ile sunulan modelde, üst donanımlarda siyah veya beyaz çift renkli tavan seçeneği de standart olarak yer alıyor.

Yeni E-C3, tamamen elektrikli yapısıyla çevre dostu ulaşım arayan kullanıcılar için yenilikçi bir alternatif oluşturuyor.

Kaynak: AA