Partililer İtiraz Etti, AKP Üç Sektörü Yakın Markaja Aldı! 750 Liralık ‘Kredi Kartı Vergisi’ Rafa Kalktı Ama…

AKP’nin Savunma Sanayi Fonu’na destek amacıyla 100 bin lira üstü limitli kredi kartlarına getirilmesi planlanan 750 liralık ‘kredi kartı vergisi’ yoğun tepkiler sonrası şimdilik rafa kaldırıldı.

Partililerin, her ne kadar 122 milletvekiliyle TBMM’ye sunulmuş olsa da getirilen teklifin “Büyük, güçlü Türkiye” vizyonuna uymadığı düşüncesinde oldukları iddia edildi.

Bu gelişmenin ardından bir çok uzmanın da hem fikir olduğu, vergi toplanırken yaşanan kayıp ve kaçakların önlenmesi fikri AKP cephesinde tartışılıyor.

ÜÇ SEKTÖR YAKIN MARKAJDA

Vergi kaybının giderilmesi durumunda vatandaştan ek bir talebe gerek olmayacağı düşüncesinde olan AKP cephesinde üç sektörün yakın markaja alınması gerektiği öne çıktı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, bu kapsamda öne çıkan sektörlerin birincisi diş doktorları, ikincisi tapu işlemlerinde gerçek bedelin dışında gerçekleşen satışlar, üçüncüsü oto sanayi araç tamir ve bakımı yapanlar.

"VERGİLER DÜZENLİ ALINIRSA EK VERGİYE GEREK KALMAZ"

AKP cephesinde, bu sektörlerden vergilerinin sağlıklı şekilde alınması durumunda 100 bin lira limitli kredi kartlarından istenen 750'şer liranın çok üzerinde kaynak yaratılabileceği düşüncesi hakim hale geldi.

Kaynak: Gazete Duvar