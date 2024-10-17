SON DAKİKA: Meclis'e Gelmeyecek! Kredi Kartı Limit Vergisi Defteri Kapandı

Limiti 100 bin TL olan kredi kartlarından alınacak 750 liralık Savunma Sanayi Fonu katkı payı için son dakika gelişmesi yaşandı. Edinilen bilgiye göre AKP kaynakları, savunma sanayi fonuna kredi kartlarından katkı payı alınmasına ilişkin düzenlemenin yeniden getirilmeyeceğini belirtti.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, “Teklifte yer alan unsurların daha detaylı incelenmesi sonucu itirazlar söz konusu oldu, vatandaşlarımızın bazı itirazları oldu. Teklifimiz biraz daha detaylı bir incelemeye alacağız. Bütçemiz görüşüldükten sonra Plan Bütçe Komisyonumuzda gerek itiraz edilen hususlar, gerek diğer kalemlerdeki miktarları tekrar değerlendirmek üzere şimdilik görüşmeleri tamamlamış olduk” demişti.