Avrupa Merkez Bankası Faiz İndirdi

Avrupa Merkez Bankası (AMB) mevduat faizini 25 baz puan indirimle yüzde 3,25 seviyesine indirdi. Karar metninde Euro Bölgesi'nde dezenflasyon sürecinin rayında ilerlediği mesajı verildi.

Karardan önce gelen enflasyon verileri de aşağı yönlü revizyonla AMB'nin faiz patikasında hareket aralığı olduğuna işaret etmişti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliğinin (AB) Eylül ayı enflasyon nihai verilerini yayınladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde Ağustos'ta yüzde 2,2 yükselen yıllık enflasyon Eylül’de yüzde 1,7 arttı. TÜFE Eylül’de ise aylık bazda yüzde 0,1 düşüş gösterdi.

Piyasa beklentileri, Eylül’de Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 1,8 artması aylık enflasyonun ise yüzde 0,1 azalması yönündeydi.