750 Liralık Vergi İptal Olmuştu: Kredi Kartında ‘Gerçekçi Limit’ Böyle Hayata Geçti! ‘Şu An Artıramayacaksınız’

OVP’de yer alan kredi kartına gerçekli limit uygulaması 750 liralık Savunma Sanayi Fonu planı ile kısmen devreye alındı. Kart limiti 100 bin liranın üzerinde olan vatandaşlar haberi duyar duymaz bankanın yolunu tutup limitlerini düşürmüştü. Ancak kararın rafa kalması sonrası yeniden limit artırımı yapmak isteyenler bankaların gelir beyanı isteği karşısında şaşkına döndü. Uzman isimler ise ‘Maalesef birçok kişi tekrar limitlerini artırmak istediğinde şu anda artıramayacaklar’ dedi.

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750 Liralık Vergi İptal Olmuştu: Kredi Kartında ‘Gerçekçi Limit’ Böyle Hayata Geçti! ‘Şu An Artıramayacaksınız’

Faiz artışları yetersiz kaldı, birçok kişi para ihtiyacını karşılamak için kredi kartı kullanımını sürdürdü. Enflasyonla mücadele kapsamında, kredi kartı kullanıcılarına yönelik Orta Vadeli Program'da (OVP) yeni bir önlem devreye gireceği ifade edilmişti. Bu düzenlemeyle, SGK sistemi bankalara açılacak ve kredi kartı limitleri, SGK'da kayıtlı olan gerçek gelir bilgilerine göre belirlenecekti.

Kredi kartına getirilmesi beklenen ‘gerçek limit’ ayarı konuşulurken AKP’nin Meclis’e sunduğu ve savunma sanayine fon sağlayacak kredi kartına 750 TL limit vergisi önce 2025’e ertelendi, ardından ise tamamen rafa kaldırıldı.

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GERÇEKÇİ GELİR BEYANI İSTENİYOR

Bu kararlar öncesi vatandaşlar 100 bin TL ve üzeri kart limitlerini düşürmek için bankaya koşmuştu. Ancak düzenlemenin iptali sonrası limitlerini yeniden 100 bin TL üzerine çıkarmak isteyen vatandaşların sorun yaşadığı öğrenildi. Normalde hiç sorgusuz sualsiz limit artışına giden bankaların artık gerçekçi bir gelir beyanı istediği, bu kapsamda limit artışı talebini değerlendirmeye alacağı öğrenildi.

750 Liralık Vergi İptal Olmuştu: Kredi Kartında ‘Gerçekçi Limit’ Böyle Hayata Geçti! ‘Şu An Artıramayacaksınız’ - Resim : 2

“LİMİT ARTIRIMI YAPAMAYACAKLAR”

Kredi kartı limit güncellemesiyle ilgili detayları milliyet.com.tr’ye açıklayan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:

“Uygulanan sıkı para politikasıyla birlikte kredi kartı limitlerinin gözden geçirileceğini zaten önceki yorumlarımızda bahsediyorduk. Savunma sanayii fonuyla birlikte bazı vatandaşlarımız limitlerini 100.000 TL’nin altına düşürerek 750 TL ödememek için işlem yaptılar. Eski limitler üzerinden düzenleme bir yana limitlerini yenilemek isteyenler için bazı sorunlarla karşılaşılabiliyor. Bankalar gelir beyanıyla birlikte kredi kartı limitlerini tekrar yeniliyorlar. Maalesef birçok kişi tekrar limitlerini artırmak istediğinde şu anda artıramayacaklar.

750 Liralık Vergi İptal Olmuştu: Kredi Kartında ‘Gerçekçi Limit’ Böyle Hayata Geçti! ‘Şu An Artıramayacaksınız’ - Resim : 3

GERÇEKÇİ BEYAN ESAS ALINACAK

Kolay bir şekilde mobil bankacılıktan limit artırma ve azaltma işlemi yapılabiliyorken, şu anda savunma sanayiine katkı payı vermemek için limitlerini düşüren kişilerin tekrar yükseltebilmek adına gelirlerini tam ve doğru bir şekilde bankalara sunmaları, sunulan bu veriler üzerinden bankaların bir limit tahsis etmesi gerekiyor. Bu sebeple fiziken bankaya gidip işlemleri hızlandırmaları vatandaşların lehine olacaktır.

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