Resmi Gazete’den ‘Kredi Kartı’ Kararı! Alışverişte Yeni Dönem Resmen Başladı: Artık 7 Bin TL ve Üzerindeki Ödemelerde Zorunlu Oldu
Artık alışveriş yaparken zorunlu oldu. Yeni dönem resmen başladı. 7 bin TL ve üzeri alışverişlerde kart kullanma zorunluluğu Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kararı ile bu kurala uymayan satıcıya da müşteriye de ceza yazılabilecek. Peki kredi kartı kullanmayanlar ne yapacak? İşte yanıtı…
Kredi kartı ile ilgili atılan adımların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak dün büyük tepki toplayan 10 bin TL limiti olan kredi kartlarından alınacak 750 TL Savunma Sanayi Fonu payı tümden iptal edilmişti. Bugün de geçtiğimiz günlerde duyurulan bir karar Resmi Gazete’den yayımlanarak resmen devreye alındı.
7 BİN TL ÜZERİ ALIŞVERİŞTE KART ZORUNLULUĞU
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayımladığı yeni tebliğle, 7 bin liranın üzerindeki tahsilat ve ödeme işlemlerinde banka veya finansal aracı kurumlar üzerinden işlem yapılması zorunluluğu getirildi. Bu düzenleme, bugün Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile resmen yürürlüğe girdi.
UYMAYAN HERKESE CEZA YOLDA
Tebliğe göre, mükellef olmayan kişiler de dahil olmak üzere, 7 bin lirayı aşan her türlü tahsilat ve ödeme işlemleri, mutlaka banka ya da finansal kurumlar aracılığıyla yapılacak. Tevsik zorunluluğuna uymayan taraflara ayrı ayrı ceza uygulanacak.
KREDİ KARTI OLMAYAN KİŞİLER NASIL ALIŞVERİŞ YAPACAK?
Bu zorunluluk kapsamında, 7 bin liranın üzerindeki bir tahsilat veya ödeme, tahsilatı yapanın banka hesabına aktarılmak suretiyle veya bizzat finansal kurumun şubesine gidilerek işlem açıklamalarıyla birlikte gerçekleştirilirse, kurallara uygun hareket edilmiş sayılacak. Eğer ödeme sırasında herhangi bir banka hesabı ya da kredi kartı olmayan bir kişi, satıcının hesabının bulunduğu bankaya giderek ödeme yapar ve işlemi dekont ile belgelendirirse, yine tevsik zorunluluğu yerine getirilmiş olacak ve herhangi bir ceza ile karşılaşılmayacak.
Ancak, satıcı bu ödemeyi elden alır ve sonrasında kendi banka hesabına yatırırsa hem alıcı hem de satıcı bu zorunluluğa uymamış sayılacak ve her iki tarafa da ayrı ayrı ceza uygulanacak.