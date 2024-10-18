Resmi Gazete’den ‘Kredi Kartı’ Kararı! Alışverişte Yeni Dönem Resmen Başladı: Artık 7 Bin TL ve Üzerindeki Ödemelerde Zorunlu Oldu

KREDİ KARTI OLMAYAN KİŞİLER NASIL ALIŞVERİŞ YAPACAK?

Bu zorunluluk kapsamında, 7 bin liranın üzerindeki bir tahsilat veya ödeme, tahsilatı yapanın banka hesabına aktarılmak suretiyle veya bizzat finansal kurumun şubesine gidilerek işlem açıklamalarıyla birlikte gerçekleştirilirse, kurallara uygun hareket edilmiş sayılacak. Eğer ödeme sırasında herhangi bir banka hesabı ya da kredi kartı olmayan bir kişi, satıcının hesabının bulunduğu bankaya giderek ödeme yapar ve işlemi dekont ile belgelendirirse, yine tevsik zorunluluğu yerine getirilmiş olacak ve herhangi bir ceza ile karşılaşılmayacak.