Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı? İşte İlk Rakamlar...

Dolar ve euro bugün(18 Ekim 2024 Cuma) nasıl başladı? Faiz kararına nasıl tepki verdi? İşte ilk rakamlar…

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Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı? İşte İlk Rakamlar...

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın faiz kararının yüzde 50 banında sabit tutma kararının ardından dolar ve euro güne nasıl başladı?

Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı? İşte İlk Rakamlar... - Resim : 1Dolar/TL saat 09.08 itibarıyla 34 lira 21 kuruş bandında işlem görürken euro ise aynı saat itibarıyla 37 lira 13 kuruş seviyelerinden işlem görüyor.

Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı? İşte İlk Rakamlar... - Resim : 2

Dün doların satış fiyatı 34,1150 lira, euronun satış fiyatı ise 37,0260 lira olmuştu.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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