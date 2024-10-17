Faiz Kararı Sonrası Ekonomistlerden İlk Değerlendirme: 'İşler Sarpa Sarıyor... Teşhis Yanlış, Tedavi De...'

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Ekim ayı faiz kararını açıkladı. Merkez, politika faizini piyasa beklentilerine paralel olarak yüzde 50 seviyesinde tutma eğilimini sürdürdü.

Merkez Bankası'nın faiz kararını yorumlayan ekonomistler kararın şaşırtıcı olmadığını dile getirirken, 2024 yılı içinde faiz indirimi beklentisinin bir hayli düştüğünü dile getirdi.

Bununla birlikte en iyi ihtimalle faiz indirimi için 2024'ün son ayı olan aralık ayı işaret edildi.

HAKAN KARA 2024 İÇİNDE FAİZ İNDİRİMİ İÇİN UMUTLU DEĞİL

Merkez Bankası eski başekonomisti Hakan Kara TCMB’nin faizi sabit tutma kararını “Tam olarak beklediğimizi gibi oldu” yorumuyla değerlendirirken 2024 yılı içerisinde faiz indirimi için umutlu konuşmadı.

Kara, “Merkez Bankasının faiz kararı ve metni tam olarak beklediğimiz gibi oldu. Özetle deniyor ki, enflasyon tahminimizden yüksek geldi, Kasım’da faiz indirimi beklemeyin, Aralık’ta bakarız, ama o da zor gibi” paylaşımını yaptı.

Merkez Bankasının faiz kararı ve metni tam olarak beklediğimiz gibi oldu.

Özetle deniyor ki, enflasyon tahminimizden yüksek geldi, Kasım’da faiz indirimi beklemeyin, Aralık’ta bakarız, ama o da zor gibi. https://t.co/FbFhb15JET — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) October 17, 2024

"UMDUĞUM KADAR ŞAHİN DEĞİL"

Atilla Yeşilada ise yaptığı paylaşımla Merkez Bankası'nın Para Politikaları Kurulu sonrası yaptığı açıklamayı 'Yeterince şahin bulmadığını' ifade ederek, 2024 yılı içerisindeki faiz indirimi olasılığının devam ettiğini dile getirdi.

Yeşilada, değerlendirmesinde Merkez Bankası Başkan Yardımcı Cevdet Akçay'ın Ekonomist dergisine verdiği röportaja da atıf yaptı.

TCMB PPK metni: Umduğum kadar şahin değil. Prof Akçay'ın the Economist söyleşisi sonrası zehir gibi metin bekliyordum. Yıl sonunda faiz indirim beklentisi hayattahttps://t.co/5yyyHuHZNx — Atilla Yesilada (@AtillaYesilada1) October 17, 2024

"TEŞHİS DE YANLIŞ TEDAVİ DE"

İktisatçı yazar Mustafa Sönmez, Merkez’in faiz kararı sonrası açıklamadaki cümleye dikkat çekerek, “işler sarpa sarıyor. Teşhis yanlış, tedavi de” yorumunu yapıp Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek’i paylaşımında etiketledi.

Yazıp konuştuğumuz gibi %50 politika faizi değişmedi. Şu cümle önemli: “Enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizlik ise son dönemdeki veri akışı ile artmıştır”

İşler sarpa sarıyor. Teşhis yanlış, tedavi de @memetsimsek pic.twitter.com/LD5dQvEvsc — Mustafa Sönmez (@mustfsnmz) October 17, 2024

“BEKLENİLDİĞİ GİBİ”

Ekonomist İris Cibre de Merkez Bankası’nın faiz kararını yorumladı.

Cibre, TCMB’nin aldığı kararının beklenildiği gibi çıktığı yorumunda bulundu.

Cibre Merkez Bankası’nın faiz kararını gerekçelendirdiği metne eklenen cümleye dikkat çekerek,

“Merkez metne "Enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizlik ise son dönemdeki veri akışı ile artmıştır" cümlesini ekledi

Bunun dışında herhangi bir değişiklik yapılmamış

Yani, faiz artırımı bitti ama indirime de gitmeyeceğim, son gelen data iyileşme hızında belirsizliği artırdı diyor

Fakat, bu cümlenin tam üzerinde hizmetlerdeki iyileşme 3. çeyrekte gerçekleşecek diye bekliyoruz diyor. Madem, iyileşme hızında belirsizlik arttı, 3. Ç konusunda nasıl bu kadar emin olunabiliyor?” değerlendirmesini yaptı.

Merkez metne "Enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizlik ise son dönemdeki veri akışı ile artmıştır" cümlesini ekledi

Bunun dışında herhangi bir değişiklik yapılmamış



Yani, faiz artırımı bitti ama indirime de gitmeyeceğim, son gelen data iyileşme hızında belirsizliği… https://t.co/zK2ix5Xhhh — İris Cibre 🐦 (@iriscibre) October 17, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem