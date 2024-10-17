Merkez'in Faiz Kararı Öncesi Altında Yükseliş!

Geçtiğimiz aylarda peş peşe rekor kıran altında yeniden yükseliş başladı. Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağı 17 Ekim Perşembe gününde hızla yükselen gram altın 2 bin 949 TL'den satılırken, ONS altın da 2 bin 682 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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Merkez'in Faiz Kararı Öncesi Altında Yükseliş!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün açıklayacağı ekim ayı faiz kararı merakla beklenirken, piyasalarda hareketlilik arttı. Haftanın dördüncü iş gününde, vatandaşın en yaygın yatırım aracı olarak kullandığı altında ivme yukarıyı gösteriyor. Özellikle gram altının 3 bin TL'ye doğru ilerleyen seyri dikkat çekiyor.

Merkez'in Faiz Kararı Öncesi Altında Yükseliş! - Resim : 1

İşte 17 Ekim 2024 Perşembe gününde güncel altın fiyatları…

Gram altın satış fiyatı: 2.949,45 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 4.822,36 TL
Yarım altın satış fiyatı: 9.644,71 TL
Tam altın satış fiyatı: 20.119,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.230,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 50.192,00 TL
Ons altın satış fiyatı: 2.682,17 dolar

Merkez'in Faiz Kararı Öncesi Altında Yükseliş! - Resim : 2

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Kaynak: Gerçek Gündem

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