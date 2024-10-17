Merkez'in Faiz Kararı Öncesi Altında Yükseliş!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün açıklayacağı ekim ayı faiz kararı merakla beklenirken, piyasalarda hareketlilik arttı. Haftanın dördüncü iş gününde, vatandaşın en yaygın yatırım aracı olarak kullandığı altında ivme yukarıyı gösteriyor. Özellikle gram altının 3 bin TL'ye doğru ilerleyen seyri dikkat çekiyor.

İşte 17 Ekim 2024 Perşembe gününde güncel altın fiyatları…

Gram altın satış fiyatı: 2.949,45 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 4.822,36 TL

Yarım altın satış fiyatı: 9.644,71 TL

Tam altın satış fiyatı: 20.119,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.230,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 50.192,00 TL

Ons altın satış fiyatı: 2.682,17 dolar

Kaynak: Gerçek Gündem