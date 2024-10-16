2,5 Ay Sonraki Fiyatı Açıkladılar: Altın Fiyatları İçin Yeni Rekor Tahmini: Yüzde 10 Artış İle 2.917 Dolar…

Külçe altın endüstrisi temsilcileri arasında yapılan bir ankete göre, altının önümüzdeki yıl rekor seviyelere tırmanması bekleniyor.

Miami'de düzenlenen Londra Külçe Piyasası Birliği etkinliğine katılan temsilciler, altının gelecek yıl Ekim ayı sonunda ons başına 2.917,40 dolara yükselerek mevcut seviyelerin yaklaşık yüzde 10 üzerine çıkmasını bekliyor.

ALTININ PERFORMANSI GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Altın, 2024 yılında en güçlü performans gösteren varlıklardan biri konumunda.

En son zirvesini geçen ay 2.685 doların üzerinde gören altın, Fed'in faiz indirimlerine yönelmesinden destek bulmuştu.

Yatırımcıların dikkati birkaç hafta sonra yapılacak olan ABD başkanlık seçimlerine çevrilmiş durumda.

Cumhuriyetçi aday Donald Trump verdiği bir röportajda gümrük vergilerinde ciddi bir artış planlarını savunurken Fed ile daha doğrudan istişare sözü vererek endişeleri reddetmişti.