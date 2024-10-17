Asgari Ücretlisi, Emeklisi, Memuru… Maaşa Zamda En Hareketli Takvim: Kasım Ayı Sonuna Dikkat, O Günden İtibaren Başlıyor!

Hem emeklilik hem de çalışma hayatına ilişkin düzenleme talepleri milyonlar tarafından dile getirilirken Türkiye’nin önümüzdeki dönemde en önemli gündem maddeleri arasında bu maddeler yer alacak. Bu kapsamda asgari ücret, toplu sözleşmeler ve çalışma düzenlemeleri gibi konular, önümüzdeki dönemde ekonominin gidişatını şekillendirecek önemli başlıklar arasında yer alacak.

2025 ASGARİ ÜCRET ZAM GÖRÜŞMELERİ İÇİN GERİ SAYIM

Asgari ücret 2024 yılında net 17,002 TL olarak belirlenmişti. Yeni yılda geçerli olacak yeni asgari ücret ise Aralık ayında belli olacak Asgari Ücret Komisyonu’nun yılın son ayında yapacağı 4 toplantı ile asgari ücret 2025 rakamını belirleyecek. Ancak bunun da öncesinde Kasım ayı sonu veya Aralık başında bir ön toplantı yapması bekleniyor.

MAAŞLAR ÜZERİNDEKİ GELİR VERGİSİ DİLİMLERİNDE DÜZENLEME BEKLENTİSİ

Asgari ücretin yanı sıra gelir vergisi de önümüzdeki dönemde önemli bir gündem maddesi olacak. Gelir vergisi dilimleri artışında yeniden değerleme oranı etkili. Kasım başında açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte yeniden değerleme oranı netleşecek. Geçtiğimiz dönem işçi ve işveren düzenleme konusunda mutabık kalırken maaşları düşüren vergilerde yeni bir dilim sistemine geçilmesi beklentisi bu yıl da devam ediyor.

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ

2025 yılı, çalışma hayatı açısından iki önemli toplu sözleşme süreciyle başlayacak. Kamuda çalışan işçilerin toplu sözleşmeleri yılın başında fiili olarak başlayacak, metal işkolu toplu sözleşmeleri ise yıl ilerledikçe öne çıkacak. Bu süreçler, asgari ücretin belirlenmesinde de etkili olacak. İşçi kesimi, toplu sözleşmelerdeki artışları göz önünde bulundurarak asgari ücretin de buna paralel olarak yükseltilmesini talep ediyor.

TÜM GÖZLER ERDOĞAN'IN YARINKİ AÇIKLAMALARINDA

Çalışma hayatına yönelik yeni düzenlemeler de sıcak gündemin bir parçası olmaya devam ediyor. Emeklilikte aylık bağlama sorunları, özellikle enflasyon nedeniyle bu yıl emekli olacaklar ile gelecek yıl emekli olacaklar arasında oluşan farklar tartışma konusu. Kamu yetkilileri şimdilik bu konuda bir düzenleme yapmayı düşünmediklerini belirtirken, gelecek yıl emekli olacaklar için bir düzenleme yapılabileceği mesajları veriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın katılacağı MESS Genel Kurulu, endüstriyel ilişkiler ve çalışma hayatına yönelik yeni mesajların verileceği önemli bir platform olacak. Erdoğan daha önce de TİSK platformunda çalışma kanunlarında kapsamlı düzenlemeler yapılacağı mesajını vermişti. MESS Genel Kurulu’nda bu konuların yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.