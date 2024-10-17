Skandal Uygulama İçin Tarih Verildi: Milyonlar Sağlık Hizmeti Alamayacak!

Genel Sağlık Sigortası borcu olan 9 milyon vatandaş, 1 Ocak 2025 itibarıyla sağlık hizmetlerinden faydalanamayacak. Konu hakkında konuşan CHP’nin Gölge Sağlık Bakanı Zeliha Aksaz Şahbaz, "Sosyal devlet anlayışı yerle bir oldu" yorumunu yaptı. TTB Başkanı Alpay Azap ise “Bu durum, çok sayıda kişinin sağlık güvencesinden yoksun kalmasına yol açmakta, sağlık hizmeti alamayanların sağlık ve yaşam haklarını ihlal etmektedir” dedi.

Son Güncelleme:
Skandal Uygulama İçin Tarih Verildi: Milyonlar Sağlık Hizmeti Alamayacak!

Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu olan 9 milyon kişinin 1 Ocak 2025 itibarıyla sağlık hizmetlerinden faydalanamayacak olması büyük tepki toplamıştı.

Skandal Uygulama İçin Tarih Verildi: Milyonlar Sağlık Hizmeti Alamayacak! - Resim : 1
CHP’nin Gölge Sağlık Bakanı Zeliha Aksaz Şahbaz

Cumhuriyet’ten Merve Kılıç'a konuşan CHP’nin Gölge Sağlık Bakanı Zeliha Aksaz Şahbaz da konuya ilişkin tepkisini, “Sosyal devlet anlayışının yerle bir olduğu, insana dair hiçbir şeyin önemsenmediği bu uygulama, acımasızlığın doruk noktasıdır” sözleri ile dile getirdi.

Skandal Uygulama İçin Tarih Verildi: Milyonlar Sağlık Hizmeti Alamayacak! - Resim : 2
TTB Merkez Konseyi Başkanı Alpay Azap

'BU DURUM YAŞAM HAKLARINI İHLAL EDİYOR'

Çoğalmaya devam eden yoksul nüfusun bu primi ödemesinin mümkün olmadığını vurgulayan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Alpay Azap da “Bu durum, çok sayıda kişinin sağlık güvencesinden yoksun kalmasına yol açmakta, sağlık hizmeti alamayanların sağlık ve yaşam haklarını ihlal etmektedir” diye konuştu.

Açlık ve Yoksulluk Sınırı Belli OlduAçlık ve Yoksulluk Sınırı Belli OlduEkonomi
Türkiye’nin Yoksulluk Karnesi! TÜİK, Şehir Şehir Genç Yaşlı Demeden Tek Tek Açıkladı: Bu Koşullardan 7 Tanesini Tutturamayanlar…Türkiye’nin Yoksulluk Karnesi! TÜİK, Şehir Şehir Genç Yaşlı Demeden Tek Tek Açıkladı: Bu Koşullardan 7 Tanesini Tutturamayanlar…Ekonomi

Kaynak: Cumhuriyet

Etiketler
Sağlık Ekonomik kriz
Son Güncelleme:
Deprem Felaketinde Her Şeyi Değiştirebilecek Rapor... 13 Yıl Önce Uyarmışlar! Deprem Felaketinde Her Şeyi Değiştirebilecek Rapor
AKP'li Damada Görülmemiş 'Kıyak'... İlk İhalede İnşaatı Bitiremedi, İkinciyi de Aldı! İlk İhalede İnşaatı Bitiremedi, İkinciyi de Aldı!
Vekiller Kebaba Doymadı! Meclis’e Kebapçı Aranıyor Meclis’e Kebapçı Aranıyor
Yalı Çapkını Final Kararı Alırken Star TV Yeni Diziyi Duyurdu Yalı Çapkını Final Kararı Alırken Star TV Yeni Diziyi Duyurdu
Meteoroloji'den Tüm Yurda Alarm! Kar, Sağanak, Fırtına Vuracak Kar, Sağanak, Fırtına Vuracak
Uzmanlarından Uyarı! Yedikten 6 Saat Sonra Vücudu Zehirliyor Uzmanlarından Uyarı! Yedikten 6 Saat Sonra Vücudu Zehirliyor