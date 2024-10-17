SON DAKİKA | MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI Açıklanıyor! En Kritik Dönemeç: Faizler Düşecek Mi, Ne Olacak? İşte Yanıtı

Son dakika haberi: Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor. ‘TCMB faiz kararı ne olur? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?’ soruları milyonlarca kişinin ve piyasaların yakın takibinde. Kritik günde ekonomistlerin politika faizi ile ilgili beklentileri ortaya çıktı. Ayrıca piyasa, PPK metnindeki o mesajlardan faiz indirim süreci için ipucu arayacak. İşte detaylar…

SON DAKİKA | MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI Açıklanıyor! En Kritik Dönemeç: Faizler Düşecek Mi, Ne Olacak? İşte Yanıtı

Son dakika: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı açıklanıyor. TCMB politika faizi Eylül ayında yüzde 50 seviyesinde sabit bırakılmıştı. Uzmanlar faizlerin Kasım ayından itibaren geri çekileceğini ifade etse de enflasyonda istenilen düşüşün tam olarak sağlanamaması beklentileri yeni yıla ötelemişti. Peki en kritik ayda Merkez Bankası faiz kararı ne olur?

SON DAKİKA | MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI Açıklanıyor! En Kritik Dönemeç: Faizler Düşecek Mi, Ne Olacak? İşte Yanıtı - Resim : 1

EKONOMİSTLERİN FAİZ KARARI BEKLENTİSİ

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), Başkan Fatih Karahan önderliğinde bugün toplanacak. Saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Karar metninde verilecek mesajlar da yakından takip edilecek.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri ise faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 47,50 olarak hesaplandı.

Ayrıca ekonomistlerden 5'i yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 7'si yüzde 47,5 olacağını öngördü.

TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu beklentisi yüzde 50 olurken 3 ay sonrası için beklenti yüzde 46,26'ya düştü. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 31,66'dan yüzde 31,64'e geriledi.

SON DAKİKA | MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI Açıklanıyor! En Kritik Dönemeç: Faizler Düşecek Mi, Ne Olacak? İşte Yanıtı - Resim : 2

6 AYDIR ‘PAS’ DİYOR

Sonuncusunu geçtiğimiz Mart ayında olmak üzere 500 baz puan artıran Merkez Bankası, 2023 Haziran’dan bu yana yüzde 8,5 politik faizini 4.150 baz puan artırarak yüzde 50 seviyesine yükseltmişti. Eylül ayında da faizler pas geçildi.

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