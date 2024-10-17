Gurbetçiye Çifte Vergi Şoku! Mektup Gönderilmeye Başlandı

Almanya ile Türkiye arasında imzalanan mali şeffaflık anlaşması kapsamında Almanya'da yaşayan gurbetçilerin Türkiye’deki banka hesapları, faiz gelirleri ve diğer mali varlıkları radara girdi. İki ülke arasında başlayan bilgi paylaşımı sürecinde bu gelirlerin yakından takibi artık mümkün olacak. İşte detaylar…

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Gurbetçiye Çifte Vergi Şoku! Mektup Gönderilmeye Başlandı

Almanya, Türkiye’deki gurbetçilerin banka hesapları, faiz gelirleri ve diğer mali varlıklarını otomatik olarak izlemeye başladı. Almanya'da ikamet eden ve Türkiye'de gelir elde eden vatandaşlar, bu gelirlerini hem Almanya'ya beyan etmek hem de vergilendirmek zorunda kalacak. Anlaşma, gurbetçileri her iki ülkeye de vergi ödemeye mecbur bırakıyor.

Gurbetçiye Çifte Vergi Şoku! Mektup Gönderilmeye Başlandı - Resim : 1

MEKTUP GÖNDERİLMEYE BAŞLANDI

Alman mali makamları, Türkiye’de gelir elde eden gurbetçilere resmi uyarı mektupları göndermeye başladı. Bu mektuplarda, Türkiye’deki faiz ve diğer mali kazançların Almanya’da vergilendirilmesi gerektiği, aksi halde ceza uygulanabileceği belirtilirken, gelirlerini beyan etmeyenlerin ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği ifade edildi.

Gurbetçiye Çifte Vergi Şoku! Mektup Gönderilmeye Başlandı - Resim : 2

GURBETÇİLERE UYARI

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, bu uygulamanın vatandaşa yeterince anlatılmadığını ve bu durumun mağduriyetlere yol açabileceğini ifade etti. Yeneroğlu, hükümetin gerekli bilgilendirmeyi yapmaması nedeniyle vatandaşların vergi kanunlarına aykırı hareket ederek cezai yaptırımlarla karşılaşabileceğini dile getirdi.

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