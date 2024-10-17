MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA! Enflasyon Yükseldi Faiz İndirimi Rafa Kalktı: 7’inci Ayda da Değişiklik Yok…

Son dakika: Piyasaların dört gözle beklediği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı belli oldu. Bankanın yüzde 50 seviyesinde 6 aydır sabit bıraktığı politika faizi için açıklama geldi. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

SON DAKİKA: TCMB FAİZLERE DOKUNMADI

Merkez, son olarak Mart ayında faizleri 500 baz puan artırarak yüzde 50 seviyesine getirmişti. O günden bu yana faizlere dokunmayan banka Ekim ayında da faizleri yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktı.

FAİZLER NE ZAMAN İNECEK?

Beklentileri aşan Eylül ayı enflasyonu ile TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın açıklamaları sonrası ilk faiz indirimine ilişkin beklentiler ötelenmişti. Foreks Haber anketine katılan ekonomistler ilk faiz kararının Aralık ayında ve 250 baz puan indirim yönünde olacağını tahmin ediyor.

TCMB'nin bir sonraki toplantısı 21 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek.

PPK METNİNDE DEZENFLASYON VURGUSU

PPK metninde ise para politikasına ilişkin dikkat çeken ifadeler yer aldı. Enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizliğin ise son dönemdeki veri akışı ile arttığını ifade eden TCMB enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini kaydetti.

Karar metninde TCMB şu ifadeleri kullandı:

Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.