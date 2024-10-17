Kırklareli’nde Tarıma Dayalı Süt İhtisas OSB Toplantısı yapıldı. Vali Uğur Turan başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıda hayvancılığın gelişimi, Kavaklı beldesinde devam eden ve planlanan çalışmalar görüşüldü.

Tarıma Dayalı Süt İhtisas OSB’nin kurulmasının Kırklareli’nde hayvancılık faaliyetleri çerçevesinde gelişim sağlayacağını ifade eden Turan, çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Konuşmaların ardından gündem maddeleri görüşüldü.

Kaynak: İHA