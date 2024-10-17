Kur Korumalı Mevduat'ta Düşüş, Kredilerde Yükseliş

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş devam etti ancak son 4 haftadır yaşanan yavaşlama dikkat çekti. KKM hesapları 1 trilyon 490,7 milyar TL’den 1 trilyon 470,5 milyar TL’ye geriledi.

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Kur Korumalı Mevduat'ta Düşüş, Kredilerde Yükseliş

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 490,7 milyar TL'den 1 trilyon 470,5 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 14 trilyon 954,4 milyar TL'den 14 trilyon 965,4 milyar TL'ye, mevduat 17 trilyon 606,1 milyar TL'den trilyon 732,3 milyar TL'ye çıktı.

Tüketici kredileri 1 trilyon 837,9 milyar TL'den 1 trilyon 853,2 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 629,5 milyar TL'den 1 trilyon 635,8 milyar TL'ye yükseldi.

Takipteki alacaklar ise 264,6 milyar TL'den 265,1 milyar TL'ye çıktı.

Veriler 11 Ekim ile biten haftayı kapsıyor.

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Kur Korumalı Mevduat (KKM)
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