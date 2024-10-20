Merkez Bankası Kararı Sonrası Mevduat Faizleri Güncellendi: 350 Bin Liranın Aylık Getirisi Maaş Bağladı

TCMB kararı sonrası, 350 bin TL mevduat tutarına sahip vatandaşların elde ettiği aylık kazançta belirgin bir artış yaşandı. Peki, bankalar ne kadar faiz sunuyor? 350 bin liranın aylık getirisi ne oldu? Mevduat faizlerindeki son durum nedir? İşte detaylar...

TCMB’nin faiz oranını %50 seviyesinde sabit tutmasıyla birlikte piyasalarda değişiklikler yaşanmaya başladı. Ekonomistler, yıl sonuna kadar faiz indirimi beklese de bu kararın piyasalarda kısa vadede hareketlilik yarattığı gözlendi. Bankaların açıkladığı mevduat faiz oranları da dikkat çekici bir seviyeye ulaştı. Bu doğrultuda, 350 bin TL’lik bir mevduatın aylık getirisi önemli oranda yükseldi.

FAİZ ORANLARI YÜZDE 53'E ULAŞTI

Bankaların sunduğu faiz oranlarına göre, 350 bin TL’lik mevduatın aylık getirisi, bankaya göre değişmekle birlikte, yüzde 53'e varan faiz oranlarıyla yatırımcısına tatmin edici kazançlar sağlıyor. Faiz oranları, enflasyonun yüksek seyrettiği bu dönemde tasarruf sahiplerinin ilgisini çekmeye devam ederken, hangi bankanın ne kadar faiz sunduğu ve aylık getirilerin nasıl şekillendiği yatırımcıların gündeminde önemli bir yer tutuyor.

Bankaların güncel mevduat faiz oranlarını inceleyen yatırımcılar, kararlarını bu oranlara göre şekillendirirken, yılın son çeyreğinde faiz oranlarında olası değişiklikler yakından takip ediliyor. Peki 350 bin liranın 32 günlük mevduat getirisi ne oldu?

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: %54

Net Getiri: 15.285,25 TL

Vade Sonu Tutarı: 365.285,25 TL

GETİRFİNANS

Faiz Oranı: %52

Net Getiri: 14.719,13 TL

Vade Sonu Tutarı: 364.719,13 TL

FİBABANKA

Faiz Oranı: %52

Net Getiri: 14.719,13 TL

Vade Sonu Tutarı: 364.719,13 TL

TEB

Faiz Oranı: %52

Net Getiri: 14.719,13 TL

Vade Sonu Tutarı: 364.719,13 TL

ODEA BANK

Faiz Oranı: %48

Net Getiri: 13.586,89 TL

Vade Sonu Tutarı: 363.586,89 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %47

Net Getiri: 13.303,83 TL

Vade Sonu Tutarı: 363.303,83 TL

Kaynak: Haber Merkezi