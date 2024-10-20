Yatırım Uzmanı Açıkladı: Getirisi Az Demeyin Rekor Kazandıracak

Yatırım Uzmanı Sefa Dalkılıç, X hesabında yaptığı paylaşımla Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonlarının yılbaşından bu yana sağladığı getirileri değerlendirdi. Başaran, çeşitli yatırım araçlarının performanslarını karşılaştırarak BES fonlarının ortalama getiri oranlarına dikkat çekti.

Başaran’ın paylaştığı verilere göre:

BES Altın Fonu: %50,96 getiri

PPF (Karma Fon): %42,54 getiri

Hisse Fonu: %41,42 getiri

Fon Sepeti: %40 getiri

YATIRIMCISINA KAZANDIRDI

Bu oranları diğer popüler yatırım araçlarıyla kıyaslayan Dalkılıç, gram altının %47, doların %16 ve BIST 100 endeksinin ise %25 getiri sağladığını belirtti. BES fonlarının bu performansıyla yatırımcılara yakın getiriler sunduğuna dikkat çeken Dalkılıç, borsaya yeni giren ve yeterli bilgiye sahip olmayan yatırımcıların BES fonlarının altında kaldığını ifade etti.

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Dalkılıç ayrıca, BES’te farklı fonlar arasında getiri farklarının olmasının normal olduğunu vurgularken, bu yıl %100 altında olan fonların iyi getiri sunduğunu belirtti. Yatırımcıların, BES’i eleştirmeden önce geçmiş yıllardaki performansı da göz önünde bulundurmaları gerektiğini dile getirdi.

"AZ VEYA ÇOK, HER PORTFÖYDE OLMALI"

Sefa Dalkılıç paylaşımında, "Bes gereksiz vs diye kötülerken bu açıdan bakmak gerek. Tüm yatırımları Bes e yatırmayı bende saçma buluyorum ama Bes her portföyde olmazsa olmaz bence . Az veya çok bir yerden sisteme dahil olup gözlem yapmak lazım" ifadelerine yer verdi.

NOT: Haberimizde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi kapsamında değildir.

Kaynak: Haber Merkezi