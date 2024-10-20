Türkiye'nin Borç Batağındaki İlleri Belli Oldu: İşte Borç İçinde Yüzen Şehirler

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tüketici kredilerinde yasal takibe düşen vatandaşların şehirlerine göre dağılımını açıkladı. Yayınlanan rapor, Türkiye'de ekonominin vatandaşlar üzerindeki etkisini net bir şekilde gözler önüne serdi.

Son dönemde artan enflasyon ve ekonomik sıkıntılar, milyonlarca kişiyi tüketici kredilerine ve kredi kartı borçlarına bağımlı hale getirdi. Bu durum, borçlarını ödeyemeyen vatandaşların oranının giderek artmasına ve yasal takibe düşmelerine neden oldu.

BDDK’DAN ‘BATIK ŞEHİRLER’ RAPORU

BDDK'nın hazırladığı liste, borçlarını ödeyemeyen ve yasal takip sürecine giren şehirleri sıraladı. Raporda, yüzde 10’un üzerinde takip oranına sahip 4 şehir öne çıkarken, ilk 5 sıradaki şehirlerin aynı coğrafi bölgede yer alması dikkat çekti.

ZİRVEYE DİYARBAKIR YERLEŞTİ

Listede, kanuni takip oranı en yüksek şehir yüzde 12.5 ile Diyarbakır oldu. İşte Türkiye'nin en çok yasal takipte olan şehirleri:

1-Diyarbakır (yüzde 12.5)

2-Mardin (yüzde 11.1)

3-Batman (yüzde 10.8)

4-Şanlıurfa (yüzde 10.4)

5-Şırnak (yüzde 8.3)

6-Adana (yüzde 6.7)

7-Hatay (yüzde 6.7)

8-Adıyaman (yüzde 5.7)

9-Muş (yüzde 5.6)

10-Hakkari (yüzde 5.5)

Kaynak: Haber Merkezi