5 Bin Liralık 29 Ekim Emekli İkramiyesinde Flaş Gelişme: Açıklama geldi

Ekonomik kriz nedeniyle geçim mücadelesi veren milyonlarca emekli, gözlerini 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na çevirmiş durumda. Geçtiğimiz yıl verilen 5 bin TL’lik ikramiyenin bu yıl da devam etmesini talep eden emekliler, ekonomik koşulların giderek zorlaştığına dikkat çekiyor.

İKRAMİYE BEKLENTİSİ KARŞILANACAK MI?

Geçen yıl verilen ikramiyenin Cumhuriyet’in 100. yılına özel olduğu ve sadece bir kez verileceği belirtilmişti. Ancak, emekliler tarih yaklaştıkça yeniden umutlandı. Buna karşın Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmamış olması, bu yıl ikramiyenin verilmeyeceği yönünde bir beklenti oluşturuyor.

EMEKLİLER DERNEĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Tüm Emekliler Derneği Mamak Şube Başkanı Murat Tokgöz, geçtiğimiz yıl verilen 5 bin TL’lik ödemenin önemine vurgu yaparak, bu uygulamanın devam etmesi gerektiğini belirtti. Tokgöz, "Geçen yıl yapılan ödeme, birçok emeklinin kış aylarında ek bir gelirle geçinmesini sağladı. Bu ödemenin her yıl düzenli hale getirilmesini ve 'Cumhuriyet Bayramı İkramiyesi' adı altında her yıl bir maaş tutarında verilmesini talep ediyoruz. Bu, emeklilerin Cumhuriyet Bayramı’nı daha coşkuyla kutlamasına katkı sağlayacaktır" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi