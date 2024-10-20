2 Bin Lirası Olan Yaşadı: Milli Emlak'tan Merkezi Yerde Tapu Fırsatı

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde Hazine’ye ait taşınmazların satışına devam ediyor. Dar gelirli vatandaşların da ilgisini çeken bu satışlar, arsa, tarla, arazi, bağ ve bahçeler gibi farklı seçenekler sunuyor. Yapılan son kontrollerde, Milli Emlak tarafından satışa çıkarılan taşınmazlar arasında, tahmini ihale bedeli 2.885,25 TL olan arsalar olduğu belirtildi. Detaylar haberimizde…

2 Bin Lirası Olan Yaşadı: Milli Emlak'tan Merkezi Yerde Tapu Fırsatı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin birçok ilinde Hazine’ye ait taşınmazları satışa sunuyor. Bu satışlar, uygun fiyatları ile dar gelirli vatandaşlara da hitap ediyor ve yoğun ilgi görüyor. Milli Emlak’ın satışa çıkardığı arsalar, tarla, arazi, bağ ve bahçe gibi birçok taşınmaz, yatırımcıların ve vatandaşların dikkatini çekiyor.

2 Bin Lirası Olan Yaşadı: Milli Emlak'tan Merkezi Yerde Tapu Fırsatı - Resim : 1

2 BİN LİRAYA BÜYÜK FIRSAT

Son açıklanan ilanlar incelendiğinde, tahmini ihale bedeli 2.885,25 TL olan arsaların satışa sunulduğu görüldü. Peki, bu arsalar hangi şehirlerde ve detayları neler?

Milli Emlak’ın duyurusuna göre, en uygun fiyatlı arsanın Siirt’in Kurtalan ilçesinde bulunduğu belirtildi. Söz konusu arsanın tahmini ihale bedeli 2.885,25 TL olarak açıklanırken, arsanın yüzölçümü ise 115,41 metrekare olarak kaydedildi.

İşte Milli Emlak tarafından Siirt'te satılacak o arsa:

2 Bin Lirası Olan Yaşadı: Milli Emlak'tan Merkezi Yerde Tapu Fırsatı - Resim : 2

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Kaynak: Haber Merkezi

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