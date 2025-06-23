ÖTV'de Sistem Sil Baştan Değişiyor! Araç Sahibi Olan Herkesi İlgilendiriyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Çarşamba günü görüşeceği torba yasa teklifiyle taşıtların Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sisteminde köklü değişikliklere hazırlanıyor. Yerli üretim savunma araçlarına ÖTV muafiyeti getirilirken, çevre dostu araçlara da teknik kriterlere göre vergi avantajı tanınacak.

Ünsal Ergel Ünsal Ergel
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ÖTV'de Sistem Sil Baştan Değişiyor! Araç Sahibi Olan Herkesi İlgilendiriyor
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ÜNSAL ERGEL

AK Parti tarafından TBMM’ye sunulan ve Çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ele alınacak olan torba yasa teklifi, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda (4760 Sayılı Kanun) önemli düzenlemeler içeriyor. Özellikle taşıt vergilendirmesi alanındaki önemli değişiklikler, hem savunma ihtiyaçları hem de çevreci dönüşüm açısından dikkat çekiyor.

YERLİ SAVUNMA ARAÇLARINA ÖTV İSTİSNASI

Teklife göre, yerli katkı oranı en az yüzde 40 olan ve yalnızca savunma veya iç güvenlik amacıyla kullanılacak araçların ilk iktisaplarında ÖTV alınmayacak. Ayrıca, bu kapsama giren ancak Türkiye’de üretimi bulunmayan özel arazi araçları ve motosikletler de istisnadan yararlanacak. Bu düzenlemeyle, milli savunma ve güvenlik alanında araç tedarikinin maliyeti düşürülmüş olacak.

ÖTV'de Sistem Sil Baştan Değişiyor! Araç Sahibi Olan Herkesi İlgilendiriyor - Resim : 1

MOTOR HACMİ, MENZİL, BATARYA KRİTERLERİ

ÖTV Kanunu’nun 12. maddesinde yapılacak değişiklikle, Cumhurbaşkanına araçların teknik özelliklerine göre (motor silindir hacmi, menzil, batarya kapasitesi gibi) farklı ÖTV oranları belirleme yetkisi veriliyor. Böylece elektrikli ve hibrit gibi çevreci araçların vergilendirilmesinde daha esnek ve çevresel etkileri dikkate alan bir sistemin de önü açılıyor.

BİNEK VE ARAZİ ARAÇLARINA GÜNCELLEME

Aynı yasa teklifiyle, 87.03 G.T.İ.P. kodlu binek otomobillerin ÖTV oranları ve matrahları yeniden düzenleniyor. Piyasa dengeleri gözetilerek yapılacak bu güncelleme ile, fiyat artışları kontrollü bir şekilde yansıtılacak. Ayrıca, 87.04 G.T.İ.P. kodundaki arazi tipi kamyonetler için de farklılaştırılmış ÖTV oranları uygulanacak.

ÖTV'de Sistem Sil Baştan Değişiyor! Araç Sahibi Olan Herkesi İlgilendiriyor - Resim : 2

SEKTÖRE YENİ YÖNELİM

ÖTV’de yapılacak bu değişiklikler, taşıt fiyatlarının güncel ekonomik koşullara uygun şekilde vergilendirilmesini amaçlarken, aynı zamanda çevre dostu teknolojilerin teşvik edilmesini ve yerli üretimin desteklenmesini hedefliyor. Ayrıca bu düzenleme ile önümüzdeki aylarda piyasa sunulacak olan TOGG’un yeni sedan modeli T10F’in de destekleneceği öne sürülüyor.

GÖZLER ÇARŞAMBA GÜNÜ MECLİS’TE

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, söz konusu yasa teklifini 26 Haziran Çarşamba günü görüşmeye başlayacak. Görüşmelerde özellikle otomotiv sektörü, kamu güvenliği ve vergi politikalarına ilişkin etkilerin detaylı şekilde masaya yatırılması bekleniyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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