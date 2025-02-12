ÖTV Muafiyeti ile Alınabilecek Yerli Otomobillerde Yeni Dönem: Şartlar Değişti
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti ile araç sahibi olmak isteyenler için yeni düzenlemeler getirildi. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, ÖTV muafiyetinden yararlanabilecek araçlarda yüzde 40 yerlilik oranı şartı aranacak. İthal araçlar ise artık ÖTV muafiyetinden faydalanamayacak.
Yeni düzenlemeye göre, ÖTV muafiyeti ile alınabilecek araçların en az yüzde 40 yerli üretim olması gerekiyor. Yerlilik oranını karşılamayan ithal otomobiller artık bu kapsamdan çıkarılırken, yerli üretim modeller ÖTV muafiyetinden faydalanabilecek. Ayrıca, ÖTV muafiyetiyle alınan araçların satışına getirilen kısıtlama da 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.
ENGELLİ ARAÇLARINDA DA YERLİ ŞARTI
Engelli bireylerin ÖTV muafiyetiyle araç alımında da yeni düzenlemeler yapıldı. Engelli araçlarına uygulanan ÖTV istisnası, artık sadece yerli üretim araçlar için geçerli olacak. Bu kapsamda, ithal araçlara ÖTV muafiyeti uygulanmayacak.
ÖTV MUAFİYETİ İLE ALINABİLECEK YERLİ ARAÇ MODELLERİ
Yeni düzenlemelere göre, Türkiye’de üretilen ve yüzde 40 yerli üretim şartını karşılayan araç modelleri şu şekilde sıralanıyor:
Togg T10X
Fiat Egea Ailesi
Renault Clio
Renault Megane
Renault Duster
Hyundai i10
Hyundai i20
Hyundai Bayon
Toyota C-HR
Toyota Corolla
Bu yerli üretim araçlar, gerekli şartları karşılamaları halinde ÖTV muafiyeti ile satın alınabilecek.
ENGELLİ ARAÇ ALIMINDA ÜST LİMİT ARTIYOR
2025 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olarak açıklandı. Bu artışla birlikte, ÖTV muafiyetli araç üst limiti de yükseliyor. 2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olan üst limit, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43.93 artarak 2 milyon 247 bin 114 TL olacak.
ÖTV muafiyeti ile yerli üretim araç sahibi olmak isteyenler için yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi. Yerli üretim ve yerlilik oranı şartlarını karşılayan modeller bu kapsamda tercih edilebilecek.