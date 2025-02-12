ÖTV Muafiyeti ile Alınabilecek Yerli Otomobillerde Yeni Dönem: Şartlar Değişti

ENGELLİ ARAÇ ALIMINDA ÜST LİMİT ARTIYOR

2025 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olarak açıklandı. Bu artışla birlikte, ÖTV muafiyetli araç üst limiti de yükseliyor. 2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olan üst limit, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43.93 artarak 2 milyon 247 bin 114 TL olacak.