Rekabet Kurulu'ndan Fakir'e Dev Ceza

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Rekabet Kurulu, Fakir Elektrikli Ev Aletleri firmasıyla uzlaşma sonucunda dev cezaya karar verdi. Kurul, Fakir’e 26 milyon TL ceza verilmesini kararlaştırdı.

Kurulun internet sitesinden yapılan açıklamada, cezaya gerekçe olarak, Fakir Elektrikli Ev Aletleri'nin, yeniden satıcılarının satış fiyatlarını belirlemesi ve Teknosa, Vatan Bilgisayar ve MediaMarkt arasında dolaylı bilgi değişimine aracılık ederek, topla-dağıt karteline taraf olmasını işaret etti.

Fakir, soruşturma sürecinde uzlaşma yoluna gitti.

Bu kapsamda, verilen idari para cezasında yüzde 25 indirim uygulayan Kurul, şirkete yaklaşık 26 milyon lira ceza verdi ve böylece soruşturma sonlandırıldı.

Kaynak: AA