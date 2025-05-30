Rekabet Kurulu'ndan Dev Markaya Milyonlarca Lira Para Cezası! Tüm Bayilere Yazı Gönderildi... Her Yıl Bunu Yapacaklar

Rekabet Kurulu, Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ'ye yönelik yürüttüğü soruşturma sonucunda şirketin satış fiyatlarına müdahale ettiğini ve bazı bayilere distribütörler aracılığıyla satış yapılmasını engellediğini tespit etti. Bu nedenle şirkete 11 milyon 402 bin 467 lira tutarında idari para cezası kesildi.

CEZADA İNDİRİM YAPILDI

Şirketin uzlaşma başvurusu yaptığı belirtilen açıklamada, bu kapsamda cezada yüzde 25 oranında indirim uygulandığı ifade edildi. Ceza, Rekabet Kurulu’nun internet sitesinden kamuoyuyla paylaşıldı.

BİR SORUŞTURMA KAPATILDI

Ayrıca soruşturma kapsamında Arzum’un bayilerine veya distribütörlerine belirli bölge ya da müşteri grubu tahsis ederek satış kısıtlaması yapıp yapmadığı da değerlendirildi. Bu konuda sunulan taahhütlerin yeterli bulunması üzerine soruşturma söz konusu iddialar açısından sonlandırıldı.

HER YIL EĞİTİM VERİLECEK

Kurul açıklamasında, şirketin bayilik sözleşmelerine bölge veya müşteri sınırlaması getirilmeyeceğine dair hüküm ekleyeceği ve bu konuda bayilerini bilgilendireceği belirtildi. Ayrıca Arzum’un her yıl düzenli olarak rekabet hukuku eğitimi vereceği de vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İnceleme sürecinde şirket tarafından sunulan taahhütleri yeterli bulan Kurul, soruşturmayı bu iddialar bakımından sonlandırdı. Bu kapsamda, bayilik sözleşmelerine açıkça, bölge veya müşteri sınırlaması getirilmeyeceği hükmü eklenecek. Tüm bayilere bu konuda bilgilendirme metni gönderilecek, her yıl düzenli olarak rekabet hukuku eğitimleri verilecek."

Kaynak: AA