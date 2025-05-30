CHP'den İktidara 'Bayram İkramiyesi' Tepkisi: '274 Dolar Buhar Olup Uçtu'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, 2025 yılında 4.000 TL’ye çıkarılan emekli bayram ikramiyesinin dolar karşısındaki değer kaybına dikkat çekti. 2018’de 1.000 TL olan ikramiyenin o dönem 376 dolara denk geldiğini hatırlatan Bulut, bugün ise aynı ikramiyenin yalnızca 102 dolara denk geldiğini belirtti. “Emeklinin ikramiyesi 7 yılda 274 dolar eridi” diyen Bulut, iktidarın ekonomi politikalarının emekliyi ezdiğini ifade etti. “Emeklinin cebinden bir bayramda 274 dolar buhar olup uçtu” diyerek iktidarı sert sözlerle eleştirdi.

'EN AZ 14.754 LİRA OLMASI GEREKİYORDU'

İkramiyelerin gerçek enflasyon oranına göre güncellenmesi halinde emeklinin çok daha yüksek bir ödeme alması gerektiğini söyleyen Bulut, mevcut 4.000 TL’lik ikramiyenin yetersizliğini vurguladı. “Eğer emeklinin ikramiyesi, sadece TÜİK’in makyajlı verileriyle değil, gerçek enflasyonla orantılı olarak artırılsaydı bugün her emeklinin cebine en az 14.754 TL girmesi gerekiyordu” dedi. Bulut, iktidarın enflasyonla mücadelede başarısız olduğunu ve faturasını emekliye çıkardığını belirtti.

'EMEKLİLER TORUNLARINA HARÇLIK VEREMİYOR'

Bayram öncesi yapılan küçük artışların emeklilerin ekonomik gerçeklerini gizleyemediğini savunan Bulut, emeklilerin yaşam koşullarının giderek kötüleştiğini dile getirdi. “Türkiye’nin yıllarca çalışmış, üretmiş, vergi vermiş, alın teriyle bu ülkenin kalkınmasına omuz vermiş emeklileri bugün sefalet ücretine mahkûm edilmiş durumda” diyen Bulut, “Emekli torunlarına harçlık veremiyor” ifadeleriyle durumun vahametini ortaya koydu.

'BU TABLOYU KABUL ETMİYORUZ'

Bulut, “Emeklinin bayramı artık bayram değil. Bu tabloyu kabul etmiyoruz. CHP olarak emeklilerimizin insanca yaşayabileceği, kimseye muhtaç olmadan ayakta durabileceği bir düzeni kuracağız. Emekliler sadaka değil, haklarını istiyor. Biz o hakları alana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz” sözleriyle açıklamasını sonlandırdı.