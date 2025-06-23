Ev Alacaklar Dikkat! Bankaların Konut Kredisi Faizi Değişti: 2 Milyon TL Konut Kredisi Çeken Ne Kadar Ödeyecek?

Bankaların konut kredisi faiz oranları güncellendi. 2 milyon TL’lik kredi çekenler için aylık taksitler ve toplam geri ödeme tutarları ortaya çıktı. Peki 2 milyon liralık konut kredisi çeken biri ne kadar geri ödeyecek? İşte 23 Haziran 2025 itibarıyla güncel tablo…

Ev Alacaklar Dikkat! Bankaların Konut Kredisi Faizi Değişti: 2 Milyon TL Konut Kredisi Çeken Ne Kadar Ödeyecek?
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Konut sahibi olmak isteyenler için kredi faiz oranlarındaki değişiklikler yakından takip ediliyor. Bankalar, piyasadaki dalgalanmalara paralel olarak konut kredisi faiz oranlarında yeni değişiklikler yaptı. 23 Haziran 2025 itibarıyla geçerli olan bu oranlar, 10 yıl vadeyle kredi çekecek tüketicilerin ödeme planlarını da doğrudan etkiliyor. Peki, 2 milyon TL’lik konut kredisi için aylık taksitler ve toplam geri ödeme tutarları hangi bankada ne kadar? İşte banka banka güncel konut kredisi hesaplamaları…

GÜNCEL KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI VE GERİ ÖDEME TUTARLARI (10 YIL VADE-2 MİLYON TL)

TEB
– Aylık taksit: 61.595 TL
– Faiz oranı: %2,99
– Toplam ödeme: 7.413.058 TL

Ziraat Bankası
– Aylık taksit: 65.308 TL
– Faiz oranı: %3,19
– Toplam ödeme: 7.858.542 TL

Halkbank
– Aylık taksit: 66.056 TL
– Faiz oranı: %3,23
– Toplam ödeme: 7.948.296 TL

ING
– Aylık taksit: 73.811 TL
– Faiz oranı: %3,64
– Toplam ödeme: 8.878.963 TL

Yapı Kredi
– Aylık taksit: 62.704 TL
– Faiz oranı: %3,05
– Toplam ödeme: 7.553.086 TL

Türkiye İş Bankası
– Aylık taksit: 63.631 TL
– Faiz oranı: %3,10
– Toplam ödeme: 7.672.500 TL

Garanti BBVA
– Aylık taksit: 64.003 TL
– Faiz oranı: %3,12
– Toplam ödeme: 7.716.864 TL

Türkiye Finans Katılım Bankası
– Aylık taksit: 70.956 TL
– Faiz oranı: %3,49
– Toplam ödeme: 8.538.043 TL

Kaynak: Haber Merkezi

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