500 Yıllık İnanılmaz Sır! Ne Su Ne de Buz… Kayserililerden Eşi Benzeri Olmayan Serinleme Yöntemi! Kışın Doldurup Yazın Açıyorlar

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Kayseri'nin Erciyes Dağı eteklerindeki Hacılar ilçesinde yaklaşık 500 yıl öncesine dayanan ve o yıllarda su ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan alışkanlık şoke etti. Vatandaşlar, 1200 kuyudan yaklaşık 300’ünü soğuk su elde etmek için kullanılıyor.

KIŞIN KAPATIP YAZIN AÇIYORLAR

Derinliği 7 metreye ulaşan kuyular, kış aylarında tonlarca karla dolduruluyor, kayalık ve gölge alanlarda biriken temiz karları çuvallarla getirip, kuyulara basıyor. Bölgede kuyuların büyük bölümü kar kütleleriyle doldurulup, kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatılıyor.

Buzdolabı gibi kullanılan kuyulardaki karın kısmen erimesiyle elde edilen su, kovalarla çekilip vatandaşlar tarafından kullanıyor. Kovalarla taşınan kar yoğurt, pekmez, ceviz, fındık dökülerek de yenebiliyor.

'KAŞIK KAŞIK YERİZ'

67 yaşındaki Ahmet Gengeç, şaşırtan uygulamaya ilişkin şunları söyledi: Hacılar'ın kuruluşundan beri bu kar hayatı böyle devam ediyor. 400-500 yıldır devam ediyor. Kar kuyuları, ocak-şubat aylarında doldurulur. Yazın içmek için, eskiden çamaşırlarımıza, içmemize, yememize her yerde kullanılıyormuş. Ama günümüzde şebeke suyu geldiği için bu karı nostaljik bir şekilde dolduruyoruz. Yaz günlerinde terlediğimiz zaman, sıcak günlerde, bahçe işleri ile uğraşırken, dışarıdan gelen insanlara burada yardımcı oluyoruz, kar veriyoruz. Ayranı bu karlı suyla yaparız, içeriz. Pekmezimizi de kara dökeriz, kaşık kaşık yeriz. Bu geleneği yaşatmak için arkamızdan gelen arkadaşlarımız var ama bu işin sonuna doğru geliyoruz.

'VASİYETİYDİ'

Hayatını kaybeden Mahmut isimli kişinin vasiyetinin de bu olduğunu belirten Gengeç, ‘Hacılarlı olmayıp da buraya gelenler, bu karı gördüğünde bize 'Allah razı olsun, geçmişlerinizin canına değsin' diyor. Herkes geliyor. Alıp gider. Burası sebil gibi. Paralı olan bir şey değil. Burası Mahmut amcamızın. Mahmut amcamız da rahmetli oldu. Onun da vasiyetiydi’ dedi.

Kaynak: DHA