Ömer Fethi 'Zirai Don' Krizini İşaret Etti: 'Tarımda Deprem Yaşanıyor, Destek Yok'

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM'de bir basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İktidara yönelik pek çok konuda eleştirilerini sıralayan Gürer, basın yayın kuruluşlarına verilen cezalara, hasta mahkumların tahliye taleplerinin reddedilmesine, CHP'li belediyelere yönelik art arda gerçekleşen operasyonlara ve zirai don felaketi sonrası borç batağında olan çiftçiye destek verilmemesine tepki gösterdi.

Basına yönelik kasıtlı bir sansür uygulandığını söyleyen Gürer, basının haber verme, vatandaşın da haber alma hakkına kast edildiğini ifade etti. Sözcü televizyonuna 10 gün ceza kararı verildiğini, Halk TV için de verilen karartma kararına da mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı geldiğini hatırlatan CHP^li vekil, televizyonlardaki özgür düşünce ortamına ket vurulduğunu belirtti.

'HASTA MAHKUMLAR TAHLİYE EDİLMELİ'

Hasta mahkumların yaşadıklarını da dile getiren Ömer Fethi Gürer, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın ciddi sağlık sorunları yaşadığını işaret ederek, "Mehmet Murat Çalık olmak üzere tüm hasta mahkumların derhal tahliyeleri gerçekleşerek sağlıklarına ermeleri için uygun koşullarda tedavi edilmelerinin bir vicdani sorumluluk olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan başlayarak birçok CHP'li belediye başkanının tutuklandığını anımsatan CHP'li Gürer, bunun demokrasi karşıtı bir hamle olduğunu ve yargının siyasi bir amaçla kullanıldığını anlattı.

'ZİRAİ DON TARIM İÇİN BİR DEPREM'

Tarım sektöründeki krizi de yeniden Meclis gündemine taşıyan Ömer Fethi Gürer, "Zirai Don Komisyonu çalışmalarına devam ediyor. Şu anda 20'den fazla yoğun don felaketiyle karşılaşılan bölgeye ziyarete gittik. Sorunları dinledik. Zirai don ülkemizde tarım kesimi için bir deprem. TARSİM’e sınırlı ödemeler dışında destek yok. Kasımda Cumhurbaşkanı destek verileceğini söylese de bahçe bitkilerinde zirai donla yaşanan felaketin gelecek yıla da ürün verebilmesini sağlayacak yol, borçların ötelenip ek kredilerin çiftçiye verilmesiyle olur" ifadelerini kullandı.

Geçen seneye göre meyve üretiminde de büyük bir azalma olduğunu vurgulayan CHP Milletvekili, Türkiye'de geçen yıl 28 milyon ton meyve yetişmişken, bugünkü verilere göre 21 milyon ton meyve yetişeceğini ifade eden Gürer, "Çiftçiler 1 trilyon 30 milyar liraya ulaşan kredi borçlarının dışında icra kapıda ve sürekli icradan traktörün, arazinin, hayvanların satış ilanları sayfa sayfa sosyal medyada yayınlanıyor" dedi.