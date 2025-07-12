Yediemin Otoparklarındaki 14 Bin Araç Satışa Çıkıyor: Gelir Devlete Kalacak

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Trafikten men edilerek yediemin otoparklarına çekilen ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan araçlar, artık kamu eliyle satılabilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğ doğrultusunda, Emniyet ve Jandarma birimlerince araç sahiplerine bildirim yapılacak. Bildirimden itibaren 6 ay içinde teslim alınmayan araçların satış işlemleri başlatılacak.

HURDA VE KULLANILABİLİR ARAÇLAR İÇİN AYRI USUL

Teknik değerlendirme sonucunda hurda olduğu tespit edilen araçlar, lisanslı firmalara pazarlık usulüyle ve belirlenen asgari bedelin altında olmamak şartıyla satılacak. Hurda olmayan, kullanılabilir durumdaki araçlar ise doğrudan idare tarafından satışa sunulacak. Araç üzerindeki tüm haciz, rehin ve ipotek gibi şerhler kaldırılacak ve yeni sahibine borçsuz şekilde teslim edilecek.

GERİ DÖNÜŞÜM VE EKONOMİYE KATKI HEDEFLENİYOR

Ankara Yediemin, Otopark ve Çekici İşletmeleri Dernek Başkanı Rasim Uluç, Türkiye genelinde 14 bin aracın bu kapsama girdiğini belirtti. Uluç, bu araçlardan yaklaşık 50 milyar lira gelir beklediklerini kaydederek, "Motor, cam, kablo gibi parçalar geri dönüştürülerek sanayide yeniden hammadde olarak kullanılabilecek. Bu uygulama, hurda ithalatına olan ihtiyacı da azaltacak" dedi.

SATIŞ GELİRİ HAZİNE’YE AKTARILACAK

Araç satışlarından elde edilen gelir öncelikle varsa kamu alacaklarının tahsilinde kullanılacak. Kalan miktar araç sahibine bildirilecek ve 1 ay içinde başvuru yapılması halinde ödeme gerçekleştirilecek. Ancak 5 yıl boyunca başvuru yapılmazsa, bu tutar doğrudan Hazine’ye gelir olarak kaydedilecek.

Yeni düzenleme ile hem yediemin otoparklarının yükünün hafifletilmesi hem de atıl durumdaki araçların ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA